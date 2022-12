Homem decide não ir ao casamento do irmão após seu enteado não ser convidado

Um homem procurou o Reddit para desabafar e pedir orientação sobre como lidar com um problema envolvendo seu irmão. Segundo ele, o irmão se recusou a convidar seu enteado para o casamento dele, afirmando ser uma “celebração sem crianças”.

Conforme o desabafo feito pelo homem, ele tem um enteado de 4 anos de idade, filho do relacionamento anterior de sua noiva, com a qual ele está se relacionando há 1 ano e meio.

“Meu irmão mais velho se casa em breve e eu pretendia ir, mas depois de saber que meu enteado não foi convidado nós tivemos alguns problemas”, começa o homem.

Ele afirma que o irmão tentou explicar que ele e a noiva escolheram ter uma celebração sem crianças e que esta regra foi aplicada a todos os convidados, mesmo membros da família.

“Minha noiva não se conformou com isso e acabou brigando com meu irmão e a noiva dele. Depois disso ela decidiu não ir ao casamento, o que me fez desistir de ir também”, revela o homem.

Ele está em um impasse

Continuando sua história, o homem conta que desde então vem recebendo diversas mensagens sobre sua escolha, as quais ele afirma responder da mesma forma.

“Meu irmão diz que minha noiva é irracional e que me convenceu a agir da mesma forma e perder seu casamento. Eu estou apenas apoiando minha família depois que ele e a noiva dele atacaram a minha noiva”.

“Eu disse que se essa é uma regra que se aplica a todos está tudo bem, e que eu simplesmente não vou. Desde então, meus pais afirmaram que eu estou sendo mesquinho por ‘perder o casamento do meu irmão por causa de uma mulher que conheço há 1 ano’. Eles também dizem que posso perder completamente meu irmão por causa disso”, conta.

“Agora passamos a receber mensagens de outros membros da família dizendo que estamos causando problemas e tentando controlar o casamento do meu irmão, mas não acho que eu esteja errado”.

Para os usuários do Reddit, ele está. “Tenho certeza que sua atitude fez seu irmão notar o quão pouco você se importa com ele. Espero que ele não se esqueça disso”.

“Você agiu de forma errada e sua noiva só se mostrou uma mulher manipuladora”, comentou outra pessoa.