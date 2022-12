Ela desligou o computador do namorado após ele se recusar a ajudar com as compras

Um casal passou por uma série de conflitos envolvendo as compras do mês e um jogo online. Segundo um relato, compartilhado pelo homem no Reddit, ele apenas queria terminar uma partida antes de ajudar a namorada a guardar as compras.

De forma anônima o homem decidiu contar sua história e pedir a opinião de outras pessoas a respeito da situação.

Ele então explica que tudo aconteceu há uma semana, enquanto ele estava aproveitando alguns momentos de lazer em seu computador.

“Eu estava no meio de uma partida quando minha namorada chegou em casa trazendo as compras do mês. Na mesma hora ela pediu para que eu saísse do computador e fosse ajudá-la a guardar as compras”, conta o homem.

“Precisei explicar a ela que não tem como pausar o jogo e que eu poderia ajudá-la em 10 minutos, assim que a partida terminasse”.

Ela não quis esperar

Segundo o homem, sua companheira não quis aguardar o término da partida e decidiu agir por conta própria, buscando uma forma de chamar a atenção dele e o fazendo ajudá-la com as compras.

“Ela não me ouviu e desligou meu computador na mesma hora. Nós começamos a discutir e, apesar da briga, hoje já estamos resolvidos. Eu ainda quero saber se realmente agi errado em avisar que iria terminar a partida antes de ajudá-la”, questiona o homem.

As opiniões dos usuários do Reddit divergiram, com alguns afirmando que ele estava errado e outros dizendo que os dois erraram neste caso.

“Você agiu errado. Não precisei ir além do título para saber que você deveria ter desligado o jogo e ido ajudá-la”, comentou uma pessoa.

“Você estava no meio de um jogo e não se recusou a ajudá-la, apenas pediu para ela esperar 10 minutos até que você terminasse a partida. Acredito que vocês devem conversar sobre o ocorrido pois parece que tem mais coisa acontecendo”, comentou outra.

“A reação dela foi exagerada, mas você poderia muito bem deixar uma partida de lado para ajudar sua namorada”, finalizou uma terceira.