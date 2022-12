Criança choca ao aparecer em vídeo segurando uma das cobras mais venenosas do mundo

O vídeo que mostra como um bebê é exposto a um grande risco gerou revolta nas redes sociais recentemente.

De acordo com o portal News 18, as imagens foram visualizadas por milhares de pessoas, que sentiram pena e revolta.

A espécie que aparece no vídeo é uma cobra-rei, que pode levar um elefante ou até 20 pessoas a morte com apenas uma dose do seu veneno.

Essa cobra pode tirar até um terço do corpo do chão e pode chegar a medir até 5 metros de comprimento. Ela é rápida e bastante agressiva.

Veja o vídeo a seguir:

Outro vídeo curioso mostra no YouTube um grupo de crianças brincando com cobras-rei. Na época, uma reportagem explicou que as imagens são comuns na tradição da comunidade Samvara em Korba, na Índia.

Lá quando as pessoas casam, são presenteadas com essas cobras, pois elas são à base do sustento uma vez que aldeãos ganham a vida capturando estes animais e trabalhando como “encantadores” de serpentes.

“A cobra é apenas um brinquedo para todas as crianças que vivem na comunidade. (…)Eles dependem apenas de cobras para trabalhar, é sua profissão ganhar dinheiro mostrando cobras e quando o casamento ocorre nesta comunidade, 7 cobras venenosas são dadas como dote para que o marido e a esposa possam ganhar a vida”, explica o jornal Bansal News.

A publicação ainda complementou que Aa pessoas da comunidade Sanvar vivem em situação precária. Cerca de 20 famílias residem no lugar e não possuem outras oportunidades de emprego, saneamento básico ou casas seguras.

