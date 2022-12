Copa do Mundo: Família de Minas Gerais decora fusca para torcer pelo Brasil

Fusca decorado para a Copa do Mundo (Foto: Reprodução/Redes sociais)

Um veículo de uma família de Nova Lima, cidade da Região Metropolitana de Belo Horizonte, se tornou um verdadeiro ponto turístico, tudo por conta da decoração que ganhou para entrar no clima de torcida ao hexacampeonato da Seleção Brasileira na Copa do Mundo.

Trata-se de um fusca datado de 1974, na cor verde. Para a festa da Copa, o carro ganhou uma decoração no capô em amarelo e azu, para formar a bandeira brasileira, além de um estiloso chapéu no alto da carroçaria.

“É herança do meu pai , Benedito Ferreira Rocha, falecido em 2005, que trabalhou por muitos anos na Estação Ferroviária de Raposos e logo que aposentou realizou o sonho de ter seu primeiro carro”, contou a professora Solange Célia Rocha, em entrevista ao portal G1.

Ela explicou que o carro costuma receber decoração em datas comemorativas, como festa junina, carnaval e Natal.

“Eu decoro o carro há mais ou menos 10 anos. Estou muito feliz com o sucesso! Ele tem vários apelidos, chamam ele de Shrek [...] perguntam: ‘que dia o abacate vai amadurecer’? No bairro eu sou conhecida como a Solange do fusquinha”, disse.

O veículo atrai olhares curiosos e muita gente acaba tirando foto, fazendo com que o fusquinha se tornasse uma grande atração da Grande Belo Horizonte durante esta edição da Copa do Mundo.

Copa do Mundo: Torcedores criticam qualidade dos lanches nos estádios

Torcer pela sua seleção não está sendo muito fácil no Catar: os turistas que frequentam os estádios da Copa do Mundo estão reclamando sobre a comida servida por lá.

Recentemente, alguns lanches estão viralizando nas redes sociais, por estarem bem abaixo do “padrão FIFA”.

Além do preço nas alturas - um hambúrguer pode sair por, aproximadamente, R$ 51 - os torcedores também estão dizendo que eles chegam amassados e com aparência pouco apetitosa. Os tamanhos também decepcionam, sendo menores que o esperado. Confira a história completa aqui.