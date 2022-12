Copa do Mundo: Falcão vidente crava palpites sobre os jogos das quartas de final

Hur Hur, o Falcão vidente, vem acertando os palpites para a Copa do Mundo (Reprodução / YouTube)

O Falcão Hur Hur, conhecido como “Falcão Vidente” da Copa, mostrou que não está para brincadeira e acertou seis, das oito, seleções classificadas para as quartas de final da Copa do Mundo do Catar.

Após ser consultado pela ESPN, o Falcão apontou que Argentina, Holanda, Croácia, Brasil, França e Marrocos se classificariam para as quartas de final, errando somente os palpites para os jogos de Inglaterra x Senegal e Portugal x Suíça.

Com a nova etapa da competição prestes a começar, o Falcão foi novamente consultado e não titubeou ao dar seus palpites sobre quem serão os quatro semifinalistas da Copa do Mundo.

Novamente junto à ESPN, Hur Hur foi colocado de costas para as bandeiras das equipes que se enfrentam em busca de uma vaga nas semifinais e apontou o bico para a bandeira da seleção que sairá vitoriosa de cada confronto.

Confira os palpites!

Se depender do Falcão, os brasileiros terão um final de semana repleto de comemorações! No primeiro jogo das quartas de final, Hur Hur afirma que o Brasil sairá vitorioso da disputa contra a Croácia!

Em seguida, ao ser questionado sobre o resultado de Argentina x Holanda, ele apontou que os Holandeses irão avançar na copa, enquanto a seleção Argentina se despedirá da competição. Diferente da primeira escolha, Hur Hur levou um pouco mais de tempo para decidir o vencedor deste confronto.

Questionado sobre os jogos que acontecem neste sábado, o animal afirmou que a grande surpresa desta Copa, a seleção marroquina, não conseguirá passar pelos portugueses que vem embalados do confronto contra a Suíça. Hur Hur foi direto: vai dar Portugal.

Na última disputa das quartas de final, a ave afirma que os ingleses vão ter que esperar mais quatro anos para sonhar com uma nova conquista na Copa do Mundo, pois no confronto entre Inglaterra e França, os franceses levarão a melhor.

Agora resta acompanhar as partidas, que acontecem nesta sexta e sábado, para saber se Hur Hur segue com o bico afiado.