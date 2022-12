Copa do Mundo: bebê nasce na hora de gol de Richarlison e pais o batizam com nome do jogador

Bebê que nasceu na hora de gol de Richarlison contra a Coreia do Sul recebe o nome do jogador, no Pará (Reprodução/Arquivo pessoal/Istockphoto)

O jogador Richarlison recebeu uma homenagem pra lá de especial durante a goleada de 4 a 1 contra a Coreia do Sul, na última segunda-feira (5), pelas oitavas de final da Copa do Mundo do Catar. No mesmo momento em que o jogador pontuava para o Brasil, nascia na Santa Casa de Misericórdia do Pará, em Belém, um bebê prematuro de sete meses. Emocionados, os pais decidiram batizar o menino com o nome do camisa 9.

O paraense Richarlison nasceu pesando 2,190 kg e 46 cm de comprimento. O pai dele, o autônomo Antônio Carvalho, de 31 anos, contou que a gestação foi de risco, mas que o filho é saudável.

Ele a mãe do bebê, Antônia de Lima, de 30 anos, já tinham decidido que o bebê se chamaria Ravi. O parto começou cerca de 30 minutos antes do início da partida e, assim que o pequeno nasceu, Richarlison fez o terceiro gol do Brasil contra os coreanos. Nesse momento, a médica perguntou se ele já tinha nome.

“Ele nasceu bem na hora do terceiro gol do Brasil. A médica perguntou se já tínhamos um nome. Eu queria Ravi, mas queria mais um nome e uma das enfermeiras sugeriu: ‘Então coloca Richarlison Ravi’. A mãe concordou. Se a mãe concordou, então é isso”, contou o pai ao site UOL.

O bebê, Richarlison Davi, é o quinto filho do casal. Mas é o único da família com homenagem a um jogador em seu nome. O menino ainda não foi registrado, mas os pais garantem que a homenagem está garantida.

No fim, o pai celebrou as conquistas obtidas em um só dia. “Tive duas vitorias: do Brasil e do meu filho”, celebrou Antônio.

LEIA TAMBÉM: