Casal surpreende amigos e familiares ao se casar durante a festa de noivado

Um casal decidiu surpreender seus amigos e familiares durante sua festa de noivado. Ao invés de planejar o casamento com antecedência eles decidiram se casar na própria festa de noivado.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, o casal não buscava ter um casamento elaborado, mas ainda assim queriam curtir o momento com amigos e familiares. Para isso, os noivos Victoria e George, resolveram bolar uma surpresa.

Desde que ficaram noivos, o casal pretendia ter um casamento intimista e até chegaram a pensar em se casar escondido. No entanto, eles decidiram ir além de só revelaram aos convidados que iriam se casar, quando todos estavam presentes para a festa de noivado.

“Quando conversamos sobre como queríamos nosso casamento, chegamos a pensar em fugir. Um grande casamento não estava nos planos de nenhum de nós”, comenta a noiva Victoria.

“Apesar disso, minha família ainda queria comemorar conosco e minha mãe decidiu planejar uma festa de noivado para nós. Foi aí que decidimos aproveitar e casar na festa”.

Casamento inesperado

A festa de noivado do casal foi planejada com ajuda da mãe da noiva. Tudo parecia perfeito e pronto para celebrar o amor do casal, e eles então decidiram que seria o momento ideal para uma surpresa.

“Apenas pensamos que seria legal surpreender a todos nos casando na nossa festa de noivado”, revela.

Leia também: Pai força filha a mudar as regras de seu casamento e afirma estar certo

“Apenas 3 amigos próximos sabiam dos planos e todos ficaram chocados quando aparecemos com nossas roupas. Meus pais estavam chorando de emoção”.

No entanto, antes de colocar o plano em prática, a noiva precisou lidar com um pequeno imprevisto: encontrar um vestido a tempo da festa.

“No fim, tudo se encaixou perfeitamente e foi como nós queríamos. Foi divertido e todos ficaram animados com o casamento. Foi um casamento, e um dia, completamente livre de estresse e focado em nós dois”, finaliza a noiva.