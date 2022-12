Atriz de ‘Modern Family’, Sarah Hyland, viveu experiência paranormal com fantasma

Muitos se lembrarão de Sarah Hyland por sua personagem Haley Dunphy em Modern Family. Mas, o que poucos sabem é sobre a sua experiência paranormal durante gravações das filmagens de sua última série ‘Pitch Perfect’.

A atriz passou por algumas das experiências mais chocantes, quando diz ter vivido com um suposto fantasma. A estrela de Pitch Perfect compartilhou isso conhecido recentemente, em 28 de novembro, quando participou de um episódio do The Kelly Clarkson Show.

Durante o papo com a apresentadora, Sarah detalhou uma história assustadora sobre sua relação com fantasmas. A atriz contou que, enquanto morava em Berlim durante as filmagens de Pitch Perfect: Bumper In Berlin, série spin-off de ‘A Escolha Perfeita’, ela tinha um fantasma como colega de quarto.

Sarah contou que morava em um prédio muito antigo e que “muitas coisas provavelmente terríveis aconteceram lá”.

Em seguida, Sarah explicou que estava se mudando e colocando suas coisas em uma cômoda quando sentiu o cheiro de um perfume, levando-a a concluir que tinha um colega de quarto fantasmagórico. Sarah disse ainda que sentia que o fantasma estava no apartamento desde a década de 1940.

A atriz disse ainda que ficou no apartamento e elas formaram um bom relacionamento, acrescentando que ela chamou a fantasma de Olga, porque não conseguia descobrir seu nome verdadeiro, como mostra o vídeo acima.

Sarah tem histórias com fantasmas desde a infância

Embora muitos achem surpreendente que a atriz de Modern Family tenha optado por permanecer no apartamento após sua experiência, a atriz revelou mais tarde que sempre esteve em contato com o paranormal.

De acordo com Sarah, quando ela era criança, ela sempre via pessoas mortas. A atriz também mencionou que sentia uma espécie de parentesco com outras esferas. Nas palavras dela: “Minha mãe me ensinou a ler cartas de tarô quando eu era criança, ela lê a palma da mão, é incrível”.

A reação de Kelly Clarkson à história de Sarah

Kelly não é fã de atividades paranormais e deixou isso bem claro no programa. Enquanto a estrela de Modern Family detalhou sua experiência em Berlim, Kelly ficou sem palavras sobre a história, afirmando que ela não se sai bem quando se trata de algo assombrado. Em determinado momento, a apresentadora não quis acreditar que nada da história de Sarah fosse verdade, mas as palavras da atriz pareciam reais, o que a deixou apavorada.