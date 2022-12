Após 5 anos, pai descobre que a esposa deu ao filho o nome de seu 1º namorado

Um homem está com o coração despedaçado depois de descobrir que sua esposa batizou o filho do casal em homenagem a seu primeiro namorado e escondeu isso dele por cinco anos.

Desabafando no Reddit, o homem, que teve seu relato publicado no The Mirror, revela que nunca imaginou que a esposa fosse fazer algo do tipo, e diz não saber como continuar com o casamento depois da revelação.

“Há dois dias nós estávamos fazendo compras quando minha esposa encontrou uma amiga dos tempos de escola. Ela disse para a amiga que nós temos um filho e, após eu dizer o nome a ela, a amiga prontamente questionou se o nome do nosso filho era o mesmo do ex-namorado dela”, conta.

“Ela agora se recusa a falar comigo sobre isso e eu estou me sentindo traído. Eu não consigo lidar e olhar para ela da mesma forma”, revela o pai.

Segundo ele, o relacionamento anterior de sua esposa durou dois anos, e terminou pouco antes deles se conhecerem.

Ela não foi clara sobre suas motivações

Quando souberam que teriam um filho, o casal começou a discutir nome de bebês e ela prontamente disse um nome que chamou a atenção dele.

“Na época ela comentou que era o nome de alguém que estudou com ela na escola. Tivemos um passado repleto de outros relacionamentos, e afirmamos que o passado deveria ficar lá para vivermos o presente, então não me preocupei e nem associei o nome com algum ex”.

“Ela me disse que não falou sobre o nome porque não achava grande coisa e que temia que saber disso me fizesse rejeitá-lo. Minha esposa ainda afirmou que consegue desvincular o nome do ex, mas que não sabe se eu consigo separar as duas coisas”, conta o homem.

Em seguida, ele afirma ter questionado se ela ainda tinha sentimentos pelo ex-namorado, e se surpreendeu ao ouvir a resposta. “Ela disse que sim e eu só queria vomitar neste momento”.

Depois da revelação, o casal teve uma grande briga que terminou com o homem fazendo suas malas e indo para a casa de um amigo. Sem saber o que fazer com o casamento, ele pediu ajuda de outros usuários do Reddit.

“Eu tentaria discutir novamente esse tema e esclarecer todos os pontos referentes a ele. Isso pode levar tempo, e é necessário que você seja forte e não perca a cabeça. Na minha opinião só será possível seguir com o casamento se vocês esclarecerem tudo isso”, comentou uma pessoa.

“Também sou pai e quero reforçar uma coisa: nada disso é culpa do seu filho. Então garanta um relacionamento saudável com ele”, comentou outra.