Vídeo mostra operação especial com cobra caninana, uma das espécies mais rápidas do Brasil

Com o lema “conhecer para preservar”, o biólogo Thiago Baldine criou o canal BioDeverCidade, que traz registros de diversos animais. Recentemente, ele compartilhou uma operação de resgate e soltura de uma cobra caninana, uma das espécies mais rápidas do Brasil.

Conhecida pela agilidade e por ser brava, a caninana ainda é confundida como uma cobra venenosa, mas na verdade ela não possui peçonha e inclusive é uma grande aliada no controle de pragas, como os ratos que fazem parte da sua dieta.

Elas podem ser encontradas em áreas urbanas e por isso é importante seu resgate e soltura novamente na natureza, ambiente que pode sobreviver de forma saudável.

O manejo da caninana foi publicado recentemente, mas as imagens datam de 2020. A cobra foi capturada no setor industrial da cidade de Vilhena, em Rondônia, pela equipe da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma).

“Esse animal cega a aproximadamente dois metros de comprimento e é bastante agressiva. (...) Ela tem um método de defesa que ela faz o achatamento lateral, ela infla o pescoço para afastar o predador para se mostrar maior do que ela já é”, explica no vídeo.

Confira as imagens da caninana que voltou para a natureza a seguir:

É importante recordar que a cobra caninana é considerada uma das maiores da Mata Atlântica. Além disso, ela se move rapidamente e com destreza no solo, árvores e água.

O biólogo Henrique, conhecido como o Biólogo das Cobras, comentou o vídeo de uma cobra caninana grande nadando em um rio de Santa Lúcia do Piaí, em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul.

Nas imagens, é possível ver como cobra desliza pelas pedras e vegetação, mas logo nada com habilidade contra a correnteza.

Confira o nado da cobra caninana com mais de dois metros de comprimento a seguir:

