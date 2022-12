Viciada em tatuagens afirma ‘não conseguir emprego por causa de seu visual’

Uma mãe “viciada em tatuagens” afirma ter sido banida de bares e restaurantes por conta de sua aparência diferenciada. Segundo ela, o mesmo acontece com oportunidades de emprego.

Conforme publicado pelo The Mirror, Melissa Sloan afirma ter perdido a conta do número de tatuagens em seu corpo. Sem espaço para novos desenhos, ela agora segue reformando tatuagens antigas e sobrepondo alguns desenhos com novas peças.

Por conta de seu visual, Melissa também conta ter tido diversos problemas para conseguir um emprego devido às tatuagens, além de ter sido banida de bares e restaurantes de sua cidade. Ela alega que os donos dos estabelecimentos proibiram sua entrada no local porque ela “assusta os clientes”.

“Fiz algumas tatuagens novas e quero fazer mais, mas não tenho como fazer isso no momento. As últimas que eu fiz são algumas cruzes para manter as pessoas que me odeiam longe de mim”, revela.

“Ainda pretendo fazer mais algumas, sei que é meio louco, mas eu sou assim”.

Ela mesma faz suas próprias tatuagens

Com o aumento do preço das tatuagens, Melissa passou a fazer suas próprias artes e a se tatuar sozinha. Buscando fazer as tatuagens quando seus filhos não estão em casa, ela afirma que as crianças adoram seu visual e não se importam com isso.

“Eles dizem que preferem minha aparência de hoje e me ajudam a escolher minhas novas tatuagens. Eles também querem se tatuar, mas são muito novos, então deixo eles colarem adesivos pelo corpo fingindo que são tatuagens”, conta a mulher.

Leia também: Ela afirmou ter arruinado um casamento ao pedir demissão no meio da festa

Apesar disso, ela afirma que passa por grandes problemas devido a seu visual alternativo: “Ainda não consigo um emprego por causa das minhas tatuagens. Dizem que meu visual é ofensivo e que incomoda as pessoas”.

“Meu primeiro emprego foi de empregada doméstica anos atrás. Não durou muito e as pessoas dizem que não posso dizer que já tive um emprego na vida. Se alguém me oferecer uma oportunidade, eu vou começar amanhã mesmo”, afirma.