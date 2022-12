Tem medo de ratos? Vaga na prefeitura de Nova York paga R$ 73,4 mil para matador de roedores

Um anúncio de vaga bastante inusitado chamou a atenção dos internautas nas redes sociais pela descrição do cargo e pelo salário oferecido pela prefeitura de Nova York.

O cargo é imponente, assim como o salário: diretor de mitigação de roedores, ou em bom português, “matador de ratos”, com pagamento que pode chegar a US$ 14 mil, que equivale em nossa moeda a R$ 73,4 mil.

A vaga exige que o candidato tenha diploma superior e de cinco a oito anos de experiência relevante (?), seja morador da cidade de NY, disponibilidade para trabalhar 24h por dia e 7 dias por semana e “o impulso, a determinação e o instinto assassino necessários para lutar contra o verdadeiro inimigo - a implacável população de ratos da cidade de Nova York.”

O salário anual, entre US$ 120 mil e US$ 170 mil, é maior do que de outros cargos da administração municipal local, como o Diretor de Comunicação e Discurso - cuja média anual pode chegar a US$ 70 mil.

O salário e o descritivo do edital mostram o tamanho do problema que a população de ratos acarreta para a Prefeitura de Nova York. “Os ratos não são nossos amigos - eles são inimigos que devem ser derrotados pelas forças combinadas do governo de nossa cidade”, diz o edital.

O edital sugere ainda que o candidato ideal para o cargo de matador de ratos da cidade de Nova York seja “um pouco sanguinário”. “Os ratos vão odiar este anúncio de emprego. Mas 8,8 milhões de nova-iorquinos, a cidade e o governo estão prontos para trabalhar com você para reduzir a população de ratos, aumentar a limpeza e prevenir pestilência”, afirma.