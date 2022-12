Pais são desconvidados para o Natal e recebem críticas de internautas

Um internauta de gênero não identificado usou o Reddit para desabafar nesta quarta-feira (7), após episódio com os pais. Por meio do usuário u/Honest_Instance_9342, ele contou ter desfeito o convite de Natal ao casal.

“Tenho três irmãos. Sou o único solteiro sem filhos. Moro a cerca de três horas de distância dos meus pais. Os visito na maioria dos feriados e em vários outros eventos do ano. É raro eles fazerem uma viagem até aqui. No ano passado, no Natal, todos os meus irmãos fizeram suas próprias coisas com os filhos, então meus pais surpreendentemente vieram até mim”, iniciou o relato.

“Achei que nos divertimos. Convidei meus pais novamente este ano no início de novembro. Eles não me deram uma resposta definitiva. Eu perguntei a eles várias vezes. Ficam colocando a culpa no outro que não quer vir. Eu realmente não me importo se eles vierem, eu só queria ser legal”, continuou.

Se você está gostando deste texto, é provável que também se interesse por: “Mulher expõe crise financeira e desespero após namorado pedir comida para viagem”

(Des)convite, (des)contentamento e (des)aprovação

De acordo com autor do relato, ele sempre teve um relacionamento conturbado com os pais, mas decidiu se esforçar para ser civilizado. Para o Natal, o internauta acabou recebendo uma oferta de trabalho e resolveu aproveitar a oportunidade. Sendo assim, cancelou o compromisso com os pais.

“Liguei para meus pais e contei [sobre o trabalho]. Eles pareciam chateados alegando que nunca disseram que não viriam, mas ainda não disseram sim ou não”, finalizou.

Após compartilhar seu relato, os usuários da plataforma deixaram seu apoio ao autor e criticaram seus pais sobre a forma como o tratava.

“Seus pais decidiram jogar jogos estúpidos e agora ganharam seu prêmio estúpido”, concluiu um deles.

“É descortês não confirmar ou recusar um convite para que o anfitrião possa planejar. Eles estavam apenas esperando por uma oferta melhor”, observou outro redditor. Um deles chegou até a sugerir que os pais o enxerguem como “plano B”.

Siga e compartilhe

Você gostou deste conteúdo? Então siga a NOVA MULHER nas redes sociais para acompanhar mais novidades e ter acesso a publicações exclusivas: estamos no Twitter, no Instagram e no Facebook.

Aproveite e compartilhe os nossos textos. Seu apoio ajuda a manter este site 100% gratuito. Cada contribuição é muito valiosa para o trabalho da nossa equipe de redatores e jornalistas.