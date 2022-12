Exercício mortal: Mulher tem mal súbito durante agachamentos em academia

Viralizou na Internet um vídeo que mostra uma mulher de 28 anos apagando durante uma série de exercícios de agachamento em uma academia em Santa Rosa, no Equador. Seria engraçado, se não fosse o fato de que ela morreu instantes depois.

De acordo com as imagens, Betsy Dayana Jaramillo Ramírez estava fazendo sua série de exercícios com pesos, junto com outras mulheres, quando simplesmente cai de cara no chão e não se mexe mais. Todos no local, a maioria mulheres, correm para socorrê-la e a seguraram sentada, enquanto mediam sua pulsação e acionavam os paramédicos. Segundo os responsáveis pela academia, ela foi levada diretamente para o hospital local.

De acordo com a mídia local, Betsy foi dada como morta antes mesmo que os médicos iniciassem os procedimentos de atendimento de emergência. O incidente ocorreu em 29 de novembro.

A mídia equatoriana descreveu o fato como “morte súbita”, mas os parentes acreditam que ela tenha sofrido um infarto fulminante enquanto fazia exercícios, apesar de não possuir nenhum histórico de doença do coração, de acordo com a família.

Os familiares da mulher também contaram que ela não era sedentária, muito pelo contrário, freqüentava a academia regularmente e cuidava de sua saúde. Pelas imagens também é possível notar que ela não está em uma série aeróbica que poderia causar um impacto cardíaco, mas fazia uma série suave e compassada de agachamento com pesos nas mãos, assim como suas colegas de treinamento.

A causa real da morte da jovem só será divulgada depois que os médicos concluírem o lado da autópsia, solicitado pela policia local, que investiga a causa a morte.