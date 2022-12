‘Estou forçando minha amiga a participar do Amigo Secreto, mesmo ela odiando’

Uma mulher afirmou estar forçando sua colega de trabalho a participar de um amigo secreto. Segundo ela, apesar da amiga não querer entrar na dinâmica, ela incluiu seu nome na brincadeira.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, a mulher contou sua história no Reddit e questionou os demais usuários sobre “ter ultrapassado limites” com sua atitude.

De forma anônima, ela explica que a relação de nomes para participar da dinâmica do amigo secreto começou em outubro. Foi na mesma época em que sua colega decidiu revelar os motivos pelos quais não participaria da atividade.

“Ela contou que teve uma experiência terrível em todas as vezes que participou de um amigo secreto e que, por este motivo, não iria participar da brincadeira neste ano”, conta.

Segundo relato, a pessoa em questão estava frustrada por não receber presentes no prazo além de ter recebido diversos itens abaixo do valor mínimo estipulado para os presentes.

Ela insistiu na participação da colega

Acompanhada por um de seus chefes, a mulher conta que seguiu com os planos e ainda assim colocou o nome da colega na lista de participantes.

“Nós esperávamos convencê-la a participar, pois colocamos uma regra no programa de sorteios para impedir que ela, e o ‘amigo problemático’, não fossem os amigos secretos um do outro. Não deu certo”.

“Eu precisei pedir a ela para me mostrar quem ela tirou e decidi comprar os presentes para ela e para meu amigo secreto sem dizer ao amigo secreto dela que ela não estava participando. Fiz isso para ela receber um presente mesmo sem ter participado ativamente da brincadeira”.

Leia também: Convite para as celebrações de Natal causa briga entre familiares

Apesar disso, a colega afirmou que mesmo que receba um presente de amigo secreto, pretende deixá-lo no escritório. “Não tem como ela não receber um presente. Além de seu amigo secreto ela também será presenteada pelos nossos chefes. Eu cheguei a pensar que ela é egoísta por saber que trabalhamos em uma empresa pequena e que será afetada por sua falta de participação na dinâmica”.

No entanto, as pessoas do Reddit não veem as coisas da mesma forma: “Diversão forçada não é diversão. Se ela não quer participar então você deveria ter respeitado isso”, comentou uma pessoa.

“Acho que você poderia encontrar outra forma de comemorar as festas no trabalho. Nunca vi um evento de empresa pequena ser tão complexo como este”, comentou outra.