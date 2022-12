Copa do Mundo: Gato atrapalha entrevista, é expulso e depois adotado por Seleção

Um gato resolveu puxar os holofotes para si durante uma coletiva de imprensa dos jogadores da Seleção Brasileira na última quarta-feira (7), mas acabou sendo expulso logo na sequência.

A “invasão” aconteceu no mesmo momento em que Vini Jr. falava com os jornalistas. Prontamente, o assessor da CBF pegou o bichano pelo cangote e o jogou para fora da mesa.

Contudo, muitos internautas não gostaram nem um pouco do que viram. “Um monte de gente falando nos comentários que ele segurou o gato certo, que é técnica usada por veterinários, uma dica: se você leva seu gato em um veterinário e ele segura o gato assim, troque de veterinário agora”, aconselhou uma internauta.

um monte de gente falando nos comentários que ele segurou o gato certo, que é técnica usada por vets



uma dica: se você leva seu gato em um veterinário e ele segura o gato assim, troque de veterinário AGORA. https://t.co/lstVugi91W — deboraperez (@debaprz) December 7, 2022

“Se a seleção não tratar esse gato feito rei, vai atrair o ódio e a zica da categoria mais unida e maléfica da internet: gateiros(as)”, observou outro.

Se a seleção não tratar esse gato feito rei, vai atrair o ódio e a zica da categoria mais unida e maléfica da internet: GATEIRO(AS) https://t.co/QcqX8rjjww — Drinds Paródia (@drinds0704) December 7, 2022

Mas teve quem defendesse a reação do assessor. “Eu tenho um gato. Se algum desconhecido tentar pegar ele igual cachorro, pelas patas, toma uma lanhada linda na face. Ele pegou pelo couro, jeito certo e que não machuca o bichinho. E ‘jogou’ do balcão. Qualquer gato cai de uma altura 4 vezes maior que aquela em pé!”, disse um outro internauta.

Eu tenho um gato. Se algum desconhecido tentar pegar ele igual cachorro, pelas patas, toma uma lanhada linda na face. Ele pegou pelo couro, jeito certo e que não machuca o bichinho. E “jogou” do balcão. Qualquer gato cai de uma altura 4 vezes maior que aquela em pé! — Andr4d3 🏆 (@VLAndrade92) December 7, 2022

Seja como for, o bichano acabou ganhando um “final feliz”: foi adotado pela Seleção brasileira, se tornando o novo xodó da equipe técnica e dos jogadores, segundo o jornal Folha de S. Paulo.

O gatinho chamou a atenção pela insistência em continuar acompanhando a entrevista, mesmo após a expulsão. Ele acabou ganhando também um apelido carinhoso da equipe: Hexa.

Será que Hexa ajuda a trazer o hexacampeonato para o Brasil?

Essa não foi a primeira vez que um gato segue a Seleção no Catar: no jogo de estreia do Brasil na Copa do Mundo, um bichano invadiu o campo - e saiu por conta própria. No Catar, é comum encontrar gatos na rua, já que o país tem um animal desses para cada habitante, em média.

