Ativista vai correr 8 horas seguidas em memória dos perus abatidos para o Natal

Um jovem ativista dos direitos dos animais decidiu realizar uma corrida de 8 horas em memória dos perus abatidos para o jantar de Natal. Rory Cockshaw pretende correr durante todo o dia 21 de dezembro, solstício de inverno no hemisfério norte.

Conforme publicado pelo The Mirror, Rory, que tem 21 anos, tomou a decisão de realizar o desafio depois de conhecer uma “linda perua chamada Harriet”. Para isso, ele usará um chapéu em forma de peru como forma de chamar atenção das pessoas para sua causa.

“Saber que os fazendeiros estão querendo proteger os perus da gripe aviária apenas para abatê-los para o Natal não me agradou. Fiquei ainda mais tocado quando tive contato com um peru”, conta.

“Em 2021, somente no Reino Unido, foram abatidos quase doze milhões de perus. Não acho que isso seja algo adequado ao espírito de Natal”, explica o jovem ativista.

Segundo Rory, a corrida acontecerá do nascer ao pôr do sol no dia 21 de dezembro e contará com a participação de diversas pessoas. “Há um grupo preparado para correr ao longo do dia e outros só para períodos específicos. Outros pretendem caminhar durante as sete horas e 49 minutos”.

“Eu vou correr do amanhecer ao anoitecer com meu chapéu de peru em memória de todos os animais que foram, e serão, mortos para esse Natal”, afirma.

Ele está querendo chamar atenção para a causa animal

Com a corrida, Rory afirma estar querendo chamar a atenção das pessoas para a causa animal. “Também estou arrecadando dinheiro para uma instituição de caridade vegana, pois acredito que a melhor forma de ajudar os perus é mostrando aos consumidores que talvez não devêssemos comer perus”.

“É bom poder conversar com as pessoas e fazê-las ver que o veganismo é totalmente viável”, explica.

“Conheci uma perua chamada Harriet em um santuário de vida selvagem há alguns meses e ela é o animal mais adorável do mundo! Foi a primeira vez que estive perto de um peru e acho que não conseguimos perceber a beleza destas criaturas até ter um contato direto com eles”.

O jovem adotou o estilo de vida vegano no início de 2020, depois de passar um ano sendo vegetariano. Apesar de ser sua escolha, os familiares do jovem ficaram receosos com a decisão.

“Meu primeiro Natal vegano foi um pé de guerra com minha família. Tivemos o argumento da tradição que foi utilizado com uma certa intensidade. Mas agora, curiosamente, minha família é quase toda vegana e passamos a fazer jantares festivos completamente veganos”.

“Existem tantas opções veganas hoje em dia e diversas receitas fáceis e deliciosas! Ter uma alimentação baseada em plantas nas épocas festivas parece ser muito mais adequado ao espírito natalino do que a alternativa tradicional”, finaliza.