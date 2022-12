Após críticas dos familiares, pais afirmam amar os ‘nomes diferentes’ dos filhos

Uma mãe revelou ter sido alvo de duras críticas após ter escolhido “nomes diferenciados” para seus filhos. Segundo ela, a tia das crianças insiste em dizer que os sobrinhos serão alvo de bullying por conta das escolhas de seus pais.

Conforme a publicação, feita no Reddit e compartilhada pelo The Mirror, a mãe, que permaneceu anônima, revelou ter se cansado das críticas da cunhada: “Fiz errado em dizer a ela que não pedi opinião sobre o nome dos meus filhos?”.

“Nós somos pais de duas crianças. Meu filho de 2 anos se chama Keane e minha filha, de seis semanas, Aura. Os nomes deles são diferentes em comparação aos nomes dos parentes do meu marido, mas estão alinhados com os nomes da minha família”, conta a mãe das crianças.

“Depois que tivemos nossa filha e anunciamos seu nome, minha cunhada simplesmente decidiu que precisava dar sua opinião. Segundo ela, o nome do nosso filho já foi difícil ‘de engolir’ e estamos destinando as crianças para uma vida de ‘provocações’ por causa de seus nomes ‘irreais’”.

Ela decidiu responder

Cansada da opinião e da atitude de sua cunhada, a mãe das crianças decidiu responder aos comentários.

“Disse a ela que não pedi opinião sobre o nome dos meus filhos e que ela deveria guardar seus pensamentos porque não quero saber deles. Ela me ofendeu e disse que eu a estava criticando por apenas se preocupar com as crianças”, conta.

“Meu marido disse a ela que ela está com ciúme por ter um nome ‘chato e comum’. Ela então disse que eu fui rude com ela e que devo um pedido de desculpas. Eu realmente agi errado?”, questiona.

Para os usuários da plataforma, apesar da tia das crianças estar errada, os nomes realmente podem causar problemas para as crianças.

“Parabéns ao seu marido por te apoiar. Ela deu a opinião não solicitada e recebeu uma resposta de acordo. Ela não merece um pedido de desculpas”, comentou uma pessoa.

“Como professor, sei que alguns nomes estão se tornando comuns, mas Aura certamente vai gerar alguns comentários. É como alguns nomes de filhos de celebridades”, comentou outra.