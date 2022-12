Trabalhador faz crítica pesada no TikTok e afirma que clientes sempre dizem as mesmas coisas ridículas

Muitas pessoas optam por comprar uma árvore de verdade para colocar em casa no Natal.

Mas um vendedor de árvores de Natal, na Europa, revelou as conversas irritantes e comuns que tem com os clientes, como detalhado pelo site The Sun.

George foi ao TikTok para reencenar algumas das conversas comuns que tem com os clientes, e o vídeo logo se tornou viral com mais de um milhão de visualizações.

No vídeo cômico, um cliente diz a George que veio cortar sua árvore de Natal.

Ele respondeu: “Nós não cultivamos as árvores de Natal aqui, então as compramos.”

O cliente respondeu: “Então, onde eles são cultivados?” e George os informou ‘mais ao norte daqui’.

O cliente então perguntou novamente: “Então não posso cortar uma?” e o funcionário respondeu com um firme ‘não’.

Em outra troca com um cliente, um perguntou: “Olá, você tem vasos de árvores?”

Ele respondeu: “Não, desculpe, não vamos vendê-los este ano”, o cliente ficou surpreso e acrescentou ‘mas comprei um de você no ano passado.’

George reiterou que não os comprou este ano e o cliente respondeu dizendo que esperava que ele se lembrasse de que compra um todos os anos, ao que o funcionário disse um rápido ‘não’.

O jovem também compartilhou seu desdém pelos pais que pedem que ele ouça o filho que vai escolher a árvore.

Ainda de acordo com as informações, outra situação comum de que George se lembrava eram as pessoas que esperavam obter sua árvore mais barata, pois pagavam em dinheiro.

I work at a Christmas tree store & customers always say ridiculous things https://t.co/QUuDX5guVM — Fabulous (@Fabulousmag) December 6, 2022

Com informações do site The Sun