Saiba como o bebê que fumava 40 cigarros por dia, Aldi Rizal, está hoje

Um caso de um bebê fumante da Indonésia girou as redes sociais em 2010. Além de a história ser inusitada só pelo fato em si, a criança fumava até 40 cigarros por dia com apenas 18 meses de idade. Informações são do portal El Comercio.

O vídeo que chegou ao YouTube, na época revelava uma criança de fraldas andando em um triciclo com um charuto na boca. 12 anos depois, ele se tornou um símbolo das pessoas mais jovens a acabar com o vício.

Adri Rizal começou a roubar cigarros na praça da aldeia de Teluk Kemang na Indonésia, ao sul da cidade de Sumatra. Sua mãe vendia peixe na região enquanto a criança buscava pelas guimbas nas ruas.

Em uma entrevista do Ministério de Empoderamento Feminino e Proteção à Criança da Indonésia, foi revelado que o pai de Adri foi a primeira pessoa a lhe dar um cigarro cedo.

“Continuei vendo as pessoas fumando e parecia delicioso”, disse o rapaz ao canal australiano ‘The Sydney Morning Herald’ em 2017. Segundo a entrevista, ela tinha um problema grave de tabagismo que ficou evidente nas mídias internacionais.

Além do vício no fumo, Rizal também era obeso. A criança pesava 24 quilos com cinco anos de idade, sendo um peso muito acida do saudável para sua idade e tamanho na época.

Em busca da resolução do problema

Após o caso viralizar, a família de Rizal buscou ajuda e conseguiu reabilitá-lo com um psicólogo infantil. Embora tenha sido criticada, sua mãe, Diana, afirmou ter se esforçado para proibi-lo de fumar.

“A primeira coisa que fiz foi confiscar os cigarros e ele fazia birra. Ele começou a bater a cabeça, e chegou a se esfaquear no joelho com uma faca”, explicou.

Depois de tentar de todas as formas tirar os cigarros do filho e não conseguir, iniciou a terapia com Muyaldi.

O problema de obesidade de Rizal também estava ligado ao seu vício, pois compensava toda vez que sentia a necessidade de fumar. De acordo com Diana, seu filho comia até três coxas de frango, duas tigelas de sopa de almôndegas e uma lata de leite condensado em uma refeição.

A situação mudou quando ele entrou na escola. Seus pais mandavam uma marmita grande para ele, pois se irritava quando não comia o que queria, além de ameaçar fugir de casa. Mas quando seus colegas zombaram dele pela quantidade de comida que carregava, decidiu reduzir suas porções.

Depois de doze anos, o jovem segue uma dieta controlada à base de peixes e vegetais para uma vida mais saudável.