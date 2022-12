Reação de homem ao saber sobre a gravidez da cunhada deixa a esposa em alerta

Uma mulher ficou surpresa ao perceber a reação de seu marido após a irmã dela anunciar que está esperando um bebê. Preocupada com a situação, ela agora acredita que o marido está escondendo algo.

Conforme publicado pelo The Mirror, a mulher usou o Reddit para desabafar com outras pessoas e pedir a opinião delas sobre como lidar com a situação inusitada.

Em um relato anônimo ela conta: “Meu marido e eu estávamos jantando na casa dos meus pais e tudo ia bem. Estávamos rindo e comendo, realmente estávamos tendo um momento divertido”.

“Tudo mudou do nada quando minha irmã chegou, sentou em uma das cadeiras e anunciou que está grávida. Na mesma hora meu marido ficou quieto, não a parabenizou como todos nós e apenas ficou olhando fixamente para ela”, conta a mulher.

“Perguntei algumas vezes se ele estava bem e ele disse que apenas estava se sentindo enjoado. Achei isso estranho porque até poucos minutos antes ele estava se sentindo bem. Não passou muito tempo e ele começou a vomitar”.

“Ele precisou correr ao banheiro e se sentou no chão perto do vaso sanitário. Eu tentei ajudá-lo, mas ele recusou minha ajuda e nem sequer respondeu nas vezes que perguntei como ele estava”, explica.

Ela não sabe o que pensar sobre a reação do marido

Preocupada com o homem, a mulher aferiu seus sinais vitais e confirmou que tudo estava bem, sem necessidades de precisar procurar por ajuda médica. No entanto, ela acordou durante a madrugada com o barulho do marido chorando no chuveiro.

“Eu corri para perguntar se ele estava bem, mas não tive respostas, ele apenas disse que precisava de um tempo sozinho. Quase perdi o controle e ele apenas disse que estava sobrecarregado, mas de que? Ele não é do tipo de pessoa que se estressa com o trabalho e isso tudo foi tão diferente do que ele é normalmente”

“Não posso deixar de sentir que as reações dele foram ocasionadas pelo anúncio da minha irmã, ainda mais porque uma vez ela deixou a entender que meu marido ‘faz seu tipo’. Isso tudo pode não significar nada, mas eu não consigo me livrar dessa estranha sensação”, finaliza.

Para algumas pessoas, ela deve se preparar para o pior: “Existem três possibilidades. 1ª: seu marido está apaixonado pela sua irmã e arrasado por ela ter um bebê com outro; 2ª: Vocês estão tentando engravidar e ele ficou com ciúme por ela estar grávida; 3ª: Ele é o pai do bebê da sua irmã”.

“Ele pode sofrer de tocofobia, um medo extremo da gravidez. Minha namorada tem isso e ela até mesmo chegou a vomitar quando viu uma mulher grávida”, comentou outra pessoa.