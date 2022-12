Mulher expõe crise financeira e desespero após namorado pedir comida para viagem

Uma usuária do Reddit, de 26 anos, expôs uma crise financeira enfrentada por ela e pelo namorado, de 28, nesta terça-feira (6). De acordo com a jovem, seu parceiro foi rebaixado no trabalho há dois meses e agora ambos estão tentando driblar as contas dentro de casa.

“Vou usar 90% do meu salário para aluguel, serviços públicos, gás e empréstimos estudantis. Meu namorado usará 60% de seu salário para seus próprios empréstimos e taxas de estudo. Decidimos usar meu dinheiro para as coisas mais importantes, já que é maior. O restante irá para mantimentos”, contou ela por meio do usuário u/FancyBandanna124.

De acordo com a autora do relato, foi criado um orçamento regrado de supermercado para mantê-los durante um mês inteiro. Ela revelou ter pedido dinheiro aos pais no mês anterior, pois não havia absolutamente nada na dispensa de sua casa.

Controle financeiro

Em seu texto na plataforma, a mulher esclareceu que ela e o marido contam com apenas 170 dólares para passarem pelas próximas quatro semanas. Contudo, seu desespero aumentou quando o parceiro resolveu mexer no orçamento estabelecido anteriormente.

“Hoje meu namorado me ligou e disse que estava pedindo comida para viagem e perguntou se eu queria alguma coisa. Imediatamente comecei a entrar em pânico e pedi a ele que não o fizesse”, escreveu.

O rapaz afirmou ter ficado com fome, mas logo recebeu a sugestão de comer a comida de casa. “Ele disse que comprar comida para viagem só para ele não custaria tanto, e que se eu não quiser comer, tudo bem”, disse.

“Comecei a chorar um pouco. Estou com fome no trabalho, mas estou contando com o café do escritório para aliviar meu apetite. Todo esse estresse financeiro está me sufocando. Mas pensar que posso ser uma namorada controladora é ainda pior. Suas palavras estão presas na minha cabeça”, finalizou.

