Ela afirmou ter arruinado um casamento ao pedir demissão no meio da festa

Cansada de lidar com as atitudes rudes de alguns convidados, uma bartender decidiu pedir demissão durante a festa de um casamento. Segundo ela, apesar de ter feito a melhor escolha a sensação foi de ter “destruído completamente” o casamento.

Conforme a publicação, feita pela mulher no Mumsnet e compartilhada pelo The Mirror, a festa em questão acontecia em um hotel, no qual ela trabalhava meio período cuidando do bar.

Devido a “condições ruins de trabalho”, diversos outros funcionários saíram recentemente do local, o que fez que no dia do casamento em questão somente três funcionários estivessem no bar, sendo responsáveis por três eventos separados.

“Os gerentes saíram às 20 horas, bem no início do evento e os bares funcionariam até às 2 da manhã. O bar estava sempre lotado e por volta das 23h eu já queria ir embora”, conta.

“Precisei lidar com diversos caras diferentes me assediando e não tinha ninguém para me apoiar. Além disso, as pessoas gritavam e me ofendiam por estar entregando os drinks com uma maior lentidão. Eu não aguentei. Principalmente porque pessoas de fora do casamento também entravam no local esperando ser atendidas por mim”.

Ela decidiu ir embora!

Em determinado momento a mulher precisou deixar o bar para buscar por mais copos limpos, mas sua atitude deixou os convidados ainda mais irritados e quando ela voltou se deparou com um novo problema.

“Percebi que o barril de cerveja estava vazio, então tive que descer ao porão para trocar por um novo. Eu tive um ataque de pânico quando estava fazendo isso por saber que ao retornar precisaria lidar com insultos e abusos. Então eu tive um estalo e me toquei que não sou escrava dessas pessoas e que ninguém estava me forçando a permanecer ali”.

“Ao invés de voltar para a festa eu bati meu ponto e fui para casa perto das 23:30h e passei o resto da noite tomando vinho e assistindo televisão. Me senti culpada por ter arruinado a recepção do casamento, mas foi culpa deles que agiram de forma irresponsável comigo!”.

No dia seguinte, a mulher recebeu diversas mensagens de seu chefe a criticando pela atitude bem como acompanhou diversas críticas negativas sobre a recepção do casamento sendo compartilhadas na internet.

Para os usuários da plataforma, ela fez bem em ter ido embora: “Você estava sendo assediada, intimidada e sofrendo diversos abusos. Não a culpo por ir embora”.

“Eu teria feito o mesmo! Sua saúde mental e bem-estar vêm em primeiro lugar”, comentou outra pessoa.