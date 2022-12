Vídeo: O que fazer quando o apresentador desmaia no ar ao vivo?

Um vídeo que circula pela Internet pegou todos os fãs da NBA de surpresa ao presenciarem o apresentador ter um mal súbito e praticamente desmaiar durante uma transmissão ao vivo.

O caso aconteceu na noite desta quinta-feira, durante a transmissão da partida entre o Atlanta Hawks e o Oklahoma City Thunders. O narrador Bob Rathbun, de 69 anos, comentava o jogo ao lado de outro apresentador, Dominique Wilkins.

No vídeo, é possível ver que enquanto Dominique comenta o jogo, Bob se encosta na cadeira e suas mãos começam a tremer. Ele deixa os papeis que segura caírem e aparentemente começa a convulsionar, e demora alguns segundos para que o outro apresentador entenda que está acontecendo algo errado com o colega. É possível ver a mão de uma produtora invadir a cena para tentar ampará-lo, enquanto seu colega de transmissão simplesmente não sabe o que fazer. As imagens ao vivo são cortadas em seguida para outro plano e Bob é finalmente socorrido e levado ao hospital.

Apesar do quadro sugerir uma convulsão ou algo ainda mais grave, em nota a diretoria do Atlanta Hawks emitiu um comunicado afirmando que o narrador estava desidratado e teve um mal súbito, mas já está em um quadro considerado “estável e responsivo” e deve passar por novos exames.

Veja a integrado comunicado:

“Antes do jogo desta noite contra o Oklahoma City Thunder, o locutor Bob Rathbun perdeu brevemente a consciência na quadra. Profissionais médicos de emergência no local trataram rapidamente Rathbun por desidratação. Ele está estável, responsivo e indo para Emory Midtown para uma avaliação mais aprofundada.”