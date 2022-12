Vídeo: jovem se muda e encontra ‘tesouro’ de um século e meio dentro de porão secreto em nova casa

Mudanças às vezes são necessárias e representam uma nova fase da vida. Após se mudar de casa, um jovem achou que seria apenas mais um novo processo, contudo, ele acabou fazendo uma descoberta surpreendente em seu novo lar.

Luca Hillier publicou uma série de vídeos em sua conta no TikTok onde mostra a sua nova casa. Em uma dessa tours, ele e o amigo se depararam um um buraco em algumas tábuas que havia em uma das salas. Eles então resolveram retirar as madeiras e bisbilhotar o que havia naquele espaço.

Para descer pelo buraco, eles utilizaram uma escada e se depararam com um porão abandonado que, de acordo com o site Caracol, estava lá há dois séculos. No local havia dezenas de garrafas com rótulos antigos, indicando que as bebidas alcoólicas se tratavam de uísque e aguardente. Assista ao vídeo dos jovens descendo pelo porão a a seguir:

Um dos recipientes datado de 1880 chamou a atenção de Luca, pois parecia uma mistura de sangue que levava o nome de Francis Clarke ex-prefeito da cidade de Lincoln. De acordo com a publicação, a substância era composta por água, açúcar, álcool, clorofórmio e amônia, sendo possivelmente utilizada para “limpar o sangue de todas as impurezas”.

O amigo de Hillier chegou a cheirar um dos líquidos e se sentiu mal logo em seguida devido ao cheiro forte do produto. Eles também descobriram botas no porão abandonado.

Nos comentários das postagens, o usuários disseram que as garrafas encontradas poderiam custar 200 dólares cada uma (1.056 reais na cotação do dia 5 de dezembro às 21h56).

