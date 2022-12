VÍDEO: embaixador da Coreia do Sul canta o hit ‘Evidências’ durante goleada do Brasil e viraliza

A Seleção Brasileira goleou a Coreia do Sul por 4 a 1, na segunda-feira (5), na Copa do Mundo do Catar. Com o resultado, a equipe do país asiático se despediu do mundial, mas isso não desanimou o embaixador sul-coreano Lim Ki-mo. Ele convidou um grupo de brasileiros para assistir ao jogo e viralizou na internet ao aparecer um um vídeo contando o hit “Evidências”, da dupla sertaneja Chitãozinho e Xororó (veja abaixo).

O embaixador da Coreia do Sul teve a ideia de abrir a embaixada para brasileiros para o jogo das oitavas de final da Copa. O momento logo após o 4° gol do Brasil 👇 pic.twitter.com/1VF0ZgwVEB — Renato Alves (@renatoalvesdf) December 5, 2022

Animado, o embaixador ainda divertiu seus convidados com outras músicas de artistas brasileiros, como “Cheia de Manias”, do grupo de pagode Raça Negra (veja abaixo).

🇧🇷🇰🇷 Após o jogo entre Brasil e Coreia do Sul na Copa do Mundo, embaixador sul-coreano em Brasília canta Cheia de Manias, do Raça Negra, e viraliza na internet.



🎥 Vídeo do querido @andrespigariol. pic.twitter.com/5fQXnjmidY — Eixo Político (@eixopolitico) December 5, 2022

Mas Lim Ki-mo tem um repertório bem variado e também mostrou que gosta de hits internacionais, como a música “Imagine”, de John Lennon (assista abaixo).

Embaixador da Coreia em Brasília pegou o microfone para cantar algo mais “suave” para acalmar seus convidados brasileiros. @embaixadacoreia @eltonpacheco pic.twitter.com/wpir6VOApS — André Spigariol (@andrespigariol) December 5, 2022

A vitória do Brasil sobre a Coreia do Sul nas oitavas de final garantiu a classificação do Brasil para as quartas. Agora, o próximo desafio dos brasileiros será contra a Croácia, na próxima sexta-feira (9), a partir das 12h (no horário de Brasília).

Memes do jogo

Antes dos 15 minutos de jogo, Vinícius Jr. e Neymar protagonizaram dois gols contra a Coreia do Sul e levaram os brasileiros à loucura. Logo depois, foi a vez de Richarlison e Paquetá garantirem os seus, completando a goleada do Brasil. No fim, a Coreia do Sul conseguiu fazer o seu gol de honra.

Com a performance da Seleção Brasileira em campo, internautas levantaram diversos tópicos com memes e comemorações. Um dos assuntos em ascensão no Twitter é o “virou passeio”, sendo um jogo considerado como “fácil” para o Brasil levar a melhor.

Veja alguns dos memes abaixo:

VIROU PASSEIO HAHAHAHAHAAH

VAMO DESCONTAR ESSE 7x1 nos COREANO pic.twitter.com/Nu104Y2yvx — kmnyreiss ☭ 🇧🇷 (@kmnyreiss) December 5, 2022

AGORA FALTA SÓ 3 GOLS, 3 GOLS!!!! VIROU PASSEIO ISSO CARA QUE INCRÍVEL!! VAI BRASIL!!! pic.twitter.com/ToarbWzxv6 — becky 🇧🇷 (@f4irybat) December 5, 2022

Enquanto isso na Korea



VIROU PASSEIO

O Son

O 7x1

Menos de 15 pic.twitter.com/w8eNCDFVoR — Vegano não praticante (@CollinWorsnop) December 5, 2022

LEIA TAMBÉM: