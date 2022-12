‘Treta’ entre cliente e entregador de iFood viraliza e gera protestos; entenda

Um cliente e um entregador do iFood protagonizaram uma discussão que foi parar nas redes sociais e gerou protesto em Brasília.

Tudo começou quando o homem - um médico - tentou intimidar o motoboy após ele não subir até o apartamento para entregar a comida pedida pelo aplicativo. O bate-boca foi registrado em vídeo pelo entregador e publicado nas redes sociais. O “UOL” repercutiu o caso.

Na gravação, o cliente aparece indo ao encontro do entregador filmando a presença dele e falando que ele “não sabe ver o endereço”. “Eu dizendo que é para ele subir e ele não sobe. Quando chegou, se recusou a subir. Estava lá escrito que era para subir, que era opção, ele não quis falar comigo no interfone e ainda se recusou a subir”, disse.

O entregador dá o pacote com a comida para o homem e pede o código de verificação. O médico, porém, se recusa a passar a informação. O entregador, então, tira a comida da mão do médico e é acusado de roubo.

“Passa o código, compadre, não arruma para a cabeça não”, pede o entregador.

O vídeo, publicado no TikTok, já soma mais de 10 milhões de visualizações e 28 mil comentários. Assista aqui:

Protesto no Distrito Federal

Por conta da repercussão do caso, motociclistas do DF (Distrito Federal) fizeram um buzinaço na frente do prédio do médico na noite do último domingo (4).

O site “UOL” disse ter procurado o médico por e-mail e pelas redes sociais, mas ainda não recebeu retorno. O iFood também foi buscado, mas não havia se pronunciado até a publicação da reportagem.

