Pena severa: Modelo mostra parte de cima do biquíni em estádio da Copa

Em uma Copa do Mundo fortemente marcada pelas rígidas leis do Catar, que não permite o consumo de bebidas alcoólicas e fiscaliza o modo como as mulheres se vestem, uma torcedora do Chelsea correu risco de ficar uns dias no xadrez ao fazer uma exibição de uma peça mais íntimo em um estádio durante uma partida da Copa.

A modelo Astrid Wett estava acompanhando o jogo da seleção inglesa no estádio Al Rayyan contra a Austrália, no último sábado, quando levantou a camisa e tirou uma foto com a parte de cima de um biquíni e postou a imagem no Twitter.

No Brasil esse post não mereceria muita atenção, mas no Catar a foto viola as leis de vestimenta para mulheres na maioria dos países do Oriente Médio, incluindo o Catar, e cujas penas podem ser bastante severas. Para completar o modelito, Astrid usava uma minissaia, outra peça inconcebível no armário da mulher muçulmana.

Modelo Astrid Wett (Reprodução/Twitter)

Não é a primeira vez que Astrid posta fotos sensuais em clima futebolístico. Torcedora do Chelsea, não é incomum vê-la numa foto sexy com a camisa do seu clube nas redes sociais abertas ou na rede de adultos, OnLyFans, onde a bela mantém um canal com imagens picantes para seus seguidores.

Durante a Copa do Mundo, o governo do Catar resolveu relaxar as leis de vestimentas, principalmente para estrangeiros, mas isso não impede que os ‘excessos’ (cujos limites não são claros) sejam severamente punidos.

Seus seguidores, porém, não pareceram tão tranqüilos quanto ela com as postagens e um deles chegou a adverti-la do risco que está correndo. “Astrid, aqui é o Catar. Não é Inglaterra”, postou um dos seguidores.