Pai força filha a mudar as regras de seu casamento e afirma estar certo

Um pai está sendo duramente criticado após forçar sua filha a mudar as regras do casamento dela minutos antes do início da celebração. Segundo relato, feito por ele no Reddit, a decisão foi tomada “por um bem maior”.

Contando sua história, o homem de 48 anos conta que sua filha, de 26, se casou recentemente em uma celebração em sua cidade natal. Apesar de ter se mudado para outro estado, ela e o noivo precisaram voltar quando ele foi transferido pela empresa.

“Por aqui temos famílias numerosas e nossa filha tem somente 2 irmãos porque a mãe dela ficou doente depois de ter nosso filho mais novo. Famílias com 5 ou 6 filhos não são incomuns por aqui”, conta.

Segundo relato, o número dos convidados foi uma preocupação da filha durante a fase de planejamento do casamento. Por conta disso, ela decidiu não convidar crianças com menos de 4 anos para a ocasião, o que revoltou diversas pessoas que a criticaram.

“Acontece que minha filha mais nova implorou para ela convidar o irmão do seu marido e a esposa dele para o casamento. Eles têm 5 filhos, sendo que quatro deles tem menos de 4 anos. Ao confirmar presença eles disseram que levariam somente a filha de 8 anos, o que não era um problema”.

“Conheço bem o irmão do marido da minha filha mais nova, ele financiou o negócio do meu irmão e emprega meu genro em um trabalho que permite a ele e a minha filha serem pais em período integral. Apesar disso, sei que eles demoraram para incluir minha filha na família por serem cautelosos com os novos membros”, conta o pai.

Ele pode ter estragado o casamento da filha

Continuando com sua história, o pai conta que no dia do casamento da filha os convidados chegaram como esperado, no entanto o cunhado de sua outra filha chegou antes do esperado e com todos os cinco filhos, incluindo os menores de 4 anos.

“Minha filha ficou revoltada quando escutou a explicação deles de que ‘os filhos mais novos estavam chateados e queriam participar da festa’. Eles tiveram uma discussão e eu percebi que minha outra filha estava ficando chateada e as crianças começaram a chorar”.

Leia também: Noiva troca de madrinha depois que a melhor amiga ‘não ajudou o suficiente’

“Exigi que minha filha mais velha permitisse as crianças no casamento e ela me perguntou meus motivos para ficar ao lado deles e eu disse que ou ela cancelava essa regra para a família ou cancelava o casamento porque eu iria embora. Ela ficou furiosa e ameaçou entrar na igreja com seu sogro, mas acabou cedendo e afirmando que eu estraguei seu casamento. Fiquei apenas com medo de causar confusão com os sogros da minha outra filha”, finaliza o homem.

Para os comentaristas do post, ele deixou claro os motivos pelos quais a filha não queria voltar para a cidade natal, além de reforçar que tem uma filha preferida.

“Ela não queria crianças pequenas em seu casamento e você escolheu ficar contra ela no dia dela e forçar a questão. Você agiu errado”, comentou uma pessoa.

“Casamentos sem crianças existem por um motivo. Crianças, especialmente as pequenas, ficam inquietas e podem ser irritantes”, comentou outra.

“Você ficou contra as regras dela no casamento dela e a forçou a permitir crianças lá quando ela não queria. Você realmente leu o que escreveu?’, questionou uma terceira.