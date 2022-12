Pai deixa de assistir jogos da Copa com o filho para jogar futebol com os amigos

Uma mulher está tendo problemas depois que seu marido decidiu deixar de passar algum tempo com o filho para jogar futebol com os amigos. Segundo relato, feito por ela no Reddit, o homem chegou a prometer que assistiria aos jogos da Copa do Mundo com o filho.

Conforme publicado pelo The Mirror, a mãe, que permaneceu anônima, revelou que o filho estava esperando ansiosamente para passar algum tempo com seu pai enquanto assistiam ao jogo juntos.

“Isso foi algo que acabou de acontecer e estou completamente chateada com meu marido. Nosso filho passou o dia pedindo para sair com seu pai, mas ele sempre o dispensa. Agora mesmo ele disse que vai de última hora assistir ao jogo com seu irmão”, conta.

Preocupada com a reação do filho, a mulher ainda tentou argumentar e questionar ao marido se ele poderia ao menos considerar levar o filho junto com ele.

Ela ficou decepcionada

Decepcionada, a mãe conta que o marido simplesmente ignorou sua promessa e afirmou que voltaria para casa antes da hora de dormir do filho. Mas a atitude não pareceu ser o suficiente.

“Eu não quero ser a esposa que resmunga e reclama de tudo. Também consigo entender o fato de que meu marido trabalha muito e tem pouco tempo livre, mas como ele consegue deixar o filho de lado sem demonstrar remorso?”.

“Quem quebra uma promessa feita a uma criança? Vou precisar encontrar algo para animar meu filho, mas no fundo sei que ele vai ficar completamente decepcionado e de coração partido”, finalizou a mulher.

Em pouco tempo, diversos usuários do Reddit interagiram com a publicação e afirmaram que o homem estava completamente sem razão.

“Apoie seu filho. Valide os sentimentos dele e o ajuda a processar tudo o que aconteceu. Faça o possível para que ele não guarde raiva pela escolha do pai”, comentou uma pessoa.

“Não vejo nada de errado em reclamar de uma situação deste tipo. Não tem problema apontar um comportamento errado do seu marido e criticá-lo por isso”, comentou outra.