Mulher decide revidar agressões da sogra e ‘fala algumas verdades’ sobre ela

Uma mulher está passando por problemas após conhecer a mãe e a avó materna de seu marido. Segundo ela, as mulheres decidiram contar mentiras sobre o encontro entre as três.

Em uma publicação feita no Reddit, a mulher conta que se casou há três anos com o marido e que durante todo o tempo não teve contato com a família do companheiro.

“Nos conhecemos enquanto trabalhávamos na Coréia. Eu sou professora universitária, meio britânica e meio sueca, e ele estava a serviço do exército norte-americano. Ficamos amigos e nos apaixonamos em pouco tempo. Depois de três anos, nos casamos”.

“Na época eu me ofereci para pagar as passagens de seus pais e irmãos porque os meus vieram para o casamento, mas a família dele nunca saiu dos EUA e não quiseram vir. Felizmente os amigos dele vieram”, conta a mulher.

Segundo ela, pouco tempo depois do casamento algumas coisas estranhas foram ficando cada vez mais evidentes: “Sua mãe e avó só entravam em contato quanto precisavam do dinheiro dele. Nunca o parabenizaram por suas conquistas mesmo ele compartilhando isso com todos”.

Apesar disso, a mulher conta que as coisas entre ela e o marido seguiram bem, até que eles precisaram voltar para os EUA e ela finalmente conheceu seus familiares.

Ela não queria se mudar

Contando sua história, a mulher explica que foi difícil tomar a decisão de se mudar da Coréia, uma vez que “amava sua vida e seu trabalho” no país. No entanto, o exército informou que não seria possível estender a estadia do marido dela no país.

“Quando chegamos, ele precisou trabalhar imediatamente e eu tive que esperar duas semanas até começar meu novo emprego. Decidi então ir visitar seus familiares. Como os pais dele são divorciados, precisei fazer duas visitas separadas”.

“Pensei que tudo tinha ido bem com sua mãe e avó, mas quando voltei para casa descobri que elas estavam me acusando de ter casado com ele por interesse! Fiquei chocada porque elas estavam sendo legais comigo quando eu estava lá”.

“Depois disso, elas afirmaram que ele não as estava ‘mimando o suficiente’ porque eu passei a pegar o dinheiro dele, quando na verdade eu sempre ganhei mais do que ele e sempre ficamos bem com isso. Além disso, não é segredo que eu preferia ter ficado na Coréia a me mudar para os EUA”, conta a mulher.

Cansada da situação e de ser acusada de coisas que afirma não ter feito, a mulher conta que decidiu bater de frente com a mãe e a avó de seu marido.

“Ele teve uma infância abusiva por causa delas e escolheu perdoá-las, mas estou grávida e não quero meu filho perto delas por conta da forma como elas agem! Me sinto péssima por isso, mas o resto da família do meu marido concorda com nossa decisão”, finaliza a mulher.

Para os usuários do Reddit, ela agiu corretamente: “Eles soam como pessoas horríveis e abusivas. Estou pensando que eles podem se sentir ameaçados com sua presença”, comentou uma pessoa.

“Ninguém merece esse tipo de desrespeito! Você foi em uma visita amigável. Tire-os da sua vida completamente. Sei que seu marido vai ficar ao seu lado pois vocês merecem coisas boas e não pessoas sugadoras de dinheiro e da sanidade mental de vocês”, comentou outra.