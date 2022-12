Mãe fica magoada por ninguém ir ao aniversário de sete anos do seu filho

Uma mãe ficou extremamente magoada depois de perceber que nenhum amigo de seu filho compareceu à festa de aniversário do menino. Ela ainda descobriu que um dos colegas de classe fez questão de “jogar o convite no lixo” na frente de seu filho.

Na publicação feita pelo The Mirror, foi compartilhado o relato da mãe, publicado originalmente no Reddit. Nele, a mulher conta que tinha planos de comemorar o aniversário de sete anos de seu filho em um espaço com boliche, fliperama, pizzaria e bolo.

“Até o momento não recebemos confirmações. Na verdade, somente a mãe de seu melhor amigo confirmou que eles podem vir, mas vão precisar sair mais cedo porque tem um evento de Natal no mesmo dia”.

“Meu filho contou que quando estava distribuindo convites na escola um garoto prontamente disse não e o outro jogou o convite no lixo”, conta a mãe desolada.

Ela não sabe como contornar a situação

Sem saber como agir, a mãe está pensando em cancelar a comemoração, mas ao mesmo tempo busca alternativas para dar um dia especial para o filho. Além disso, ela está procurando uma maneira de conversar sobre isso com ele.

“Vou conversar com ele e explicar que é uma época de férias e que algumas pessoas podem não comparecer por conta de compromissos com suas famílias. Sei que também é o motivo pelo qual muitas pessoas não confirmam presença ou esperam até o dia para confirmar, então tenho receio de cancelar a festa”, conta a mãe.

“Pensei em manter a festa como programado, mas também adicionar alguma outra coisa. Vivemos em uma cidade bem pequena, então precisamos dirigir cerca de 2 horas para ter acesso a outras coisas, mas vale a pena para dar um aniversário inesquecível para meu filho”, finaliza.

Para os usuários do Reddit, ela pode tentar adaptar o dia para que o menino comemore mais cedo junto de seu melhor amigo: “Tente combinar deles se encontrarem mais cedo para comemorar. Vocês podem ir até algum lugar mais divertido como um parque temático ou até mesmo um fliperama de última geração”.

“É uma época difícil para festas infantis. Tente comprar um presente especial e combinar um passeio divertido com ele e seu melhor amigo”, sugeriu outra pessoa.