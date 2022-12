Mãe afirma que a única forma do filho comer é tingindo a comida dele de azul

Uma mãe decidiu adotar uma tática inusitada para conseguir convencer seu filho, que é obcecado pela cor azul, a comer alimentos de outras cores. Depois de incansáveis tentativas, ela optou por tingir os alimentos com corante alimentício azul, o que pareceu resolver seus problemas.

Conforme publicado pelo The Mirror, Brianne Cahoon, de 24 anos, conta que tentou de tudo para fazer com que seu filho consumisse alimentos de outras cores, mas o menino se recusa a comer qualquer coisa que não tenha sua cor favorita: azul.

Segundo ela, o menino de três anos tem uma fixação inexplicável pela cor azul. Por este motivo, objetos pessoais do menino e até mesmo alguns de uso comum da família são escolhidos na cor preferida do pequeno.

Seu quarto, cama e até mesmo os enfeites natalinos têm como base a cor azul. Recentemente, ele passou a exigir que o mesmo aconteça com os alimentos que consome, tendo pequenos acessos de raiva toda vez que algum alimento de outra cor lhe é oferecido.

Ele exigiu comida azul!

Em seu relato, Brianne conta que o filho passou a pedir por macarrão azul todos os dias ao retornar da escola. Cansada do comportamento do filho ao não receber o “macarrão azul”, ela decidiu colocar a mão na massa e modificar a cor dos alimentos com corante alimentício.

“O rosto dele ficou completamente iluminado com o macarrão azul e ele começou a comer na mesma hora! Normalmente eu sofro para fazê-lo comer, mas ele comeu sozinho e de forma tranquila”, conta a mãe.

“Comecei a fazer o mesmo com alguns alimentos como ovos mexidos e molhos e ele vem recebendo bem os alimentos. Meu marido acha graça, mas minha filha de 2 anos acha nojento”.

“Ela não quer saber de comida azul, olha, grita e se recusa a comer. Eu também não gosto disso, o sabor não me atrai”, explica.

Em pouco tempo, após compartilhar sua estratégia nas redes sociais, a atitude da mãe chamou atenção de pessoas que a acusaram de “mimar o filho” e “oferecer produtos nocivos à saúde” da criança, mas para ela as pessoas precisam “relaxar”.

“É apenas um pouco de corante para fins alimentícios”, finaliza a mãe.