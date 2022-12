‘Estou começando a odiar meu marido’, afirma esposa após algumas atitudes do homem

Uma mulher afirma estar ficando cansada de seu marido por conta das atitudes dele envolvendo a filha do casal. Em um relato compartilhado no Reddit, ela revela que ele chega a se esconder em casa para não precisar ajudar com o bebê de dois meses.

Cansada, ela decidiu publicar sua história e teve o relato compartilhado pelo The Mirror. De forma anônima, a mulher revela estar cansada das atitudes do marido em relação a sua filha e aos desafios impostos pela paternidade. A situação a está fazendo “pegar ódio” do companheiro.

“A princípio eu achei que era apenas o estranhamento em relação as mudanças que tivemos na nossa vida, no meu corpo e na rotina. Mas depois de lidar sozinha com um bebê de dois meses gritando e chorando e com meu marido se escondendo toda vez que ele chora, eu realmente estou pegando ódio dele”, conta a mulher.

“Ele fica evitando propositalmente as partes difíceis da paternidade e só participa das coisas divertidas. Acabo ficando com toda a carga de lidar com problemas e noites sem dormir”, desabafa.

Ela não sabe o que fazer

Sem saber como agir, a mulher conta que as coisas seriam mais tranquilas se o comportamento do companheiro não fosse algo recorrente.

“Ele ainda veio me dizer que não sabe o que fazer em certas situações, ao mesmo tempo que não se esforça para tentar descobrir! Ele apenas deixa comigo porque é ‘mais fácil’”.

“Em uma ocasião ele falou que procrastina para cuidar da filha porque pensa que ela apenas vai ‘parar de chorar em algum momento’. E quanto não está negligenciando seus deveres de pai ele está reclamando que está cansado, sem sequer me deixar ter o direito de ficar cansada ou de reclamar por uma noite sem descanso”.

Leia também: Furioso com o choro do bebê, pai desiste de cuidar da filha para jogar videogame

“Estou a ponto de preferir ser mãe solteira”, finaliza a mulher.

Para outras pessoas que leram o desabafo, ela precisa de apoio: “Ele precisa entender que os dois estão cansados e que estão juntos nessa”, comentou uma pessoa.

“Parece que ele precisa de ajuda para lidar com as questões da paternidade. Um aconselhamento seria interessante”, comentou outra.

“Sinto que alguns pais acreditam que se não estiverem por perto a mãe simplesmente dará conta de tudo. Já as mães sentem que não têm escolha. A questão é que ele precisa sentir que precisa cuidar da filha e que isso não é uma questão de escolha”, finalizou uma terceira.