CCXP22 reforça a importância da acessibilidade em eventos de grande porte

A CCXP22 movimentou a cidade de São Paulo durante os 4 primeiros dias de dezembro. Ao todo, mais de 300 mil visitantes passaram pelo evento e puderam aproveitar as diversas atrações voltadas para o público que curte filmes e séries.

Além dos lançamentos e da presença de diversos artistas nacionais e internacionais, as ativações de grandes marcas chamam a atenção dos frequentadores do evento, que vem de diversos lugares do país para viver a experiência da CCXP.

Ao visitar o pavilhão de exposições foi possível notar que a organização do evento tem como grande objetivo propor uma “experiência épica” para seus visitantes, não deixando de considerar as particularidades de cada um.

Desde o momento em que chegamos ao local foi possível ver que o pavilhão possuía pontos que facilitavam o acesso para pessoas com dificuldades de locomoção, sendo que a própria organização disponibilizou unidades de cadeiras de roda para serem utilizadas pelos visitantes em caso de necessidade comprovada por meio de laudo médico.

Acessibilidade e inclusão

Em conversa com o Metro, a visitante Beatriz Peixoto de Camargo conta que foi ao evento acompanhada por um amigo PCD e que isso não foi impedimento para que pudessem aproveitar as ativações.

“Estávamos com um amigo nosso que é PCD e conseguimos circular bem por todo o pavilhão. Lógico que ainda tem algumas pessoas que não respeitam e que ficam entrando na frente do carrinho, mas foi tranquilo”.

Para tornar a experiência completa, alguns estandes possuíam rampas de acesso para que cadeiras de roda, carrinhos de bebê e pessoas que utilizam de muletas e bengalas conseguissem aproveitar as ativações interativas, como labirintos e pontos de foto, representando um avanço significativo em relação a edições anteriores, onde o tema foi levantado como “ponto negativo” pelos frequentadores.

Outro destaque foi a inclusão de intérpretes de libra em ações realizadas em alguns dos palcos do evento. Pudemos presenciar a atuação destes profissionais durante uma das dinâmicas realizadas pela Amazon, que contou com a presença de uma intérprete junto aos apresentadores que realizavam a dinâmica no palco.

Apesar de trazer a inclusão e a acessibilidade para a pauta, a CCXP22 também mostrou que ainda há o que melhorar e considerar neste quesito, já que poucas atrações eram acessíveis à deficientes visuais, com descritivos em Braille, enquanto outras ainda possuíam barreiras físicas que inviabilizavam a interação de pessoas com dificuldade de locomoção.