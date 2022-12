Bebê sente ciúmes do pai e vídeo viraliza nas redes sociais

Bebê fica com ciúmes do pai (Foto: Reprodução/Instagram)

Uma bebê de quase dois anos está viralizando nas redes sociais, por mostrar desde pequena quem manda na casa: ao “flagrar” a mãe tentando fazer um carinho em seu pai, ficou com ciúmes da situação.

A família reside na Asa Sul, bairro de Brasília. Carolina Frauzino Gomes de Barros e Bruno Miranda de Abreu estavam reunidos com a pequena Júlia, filha única do casal, assistindo aos jogos da Copa do Mundo quando o momento aconteceu.

Em um determinado momento, Carolina resolve deixar a mão sobre a perna do marido e faz um carinho. Na mesma hora e sem nem olhar para a mãe, Júlia puxa a mão de Bruno, evitando que a mãe a alcance e ainda tira a mão dela da perna do pai.

Carolina não resiste e começa a rir da atitude da filha. “Será que sou ciumenta? Mamãe que lute!”, escreveu ela, bem humorada em sua conta no Instagram.

Confira:

“Ela sempre foi muito grudada comigo, e às vezes é ciumenta comigo também. Mas com o pai é muito mais”, contou a mãe, em entrevista ao portal Metrópoles.

O vídeo acabou viralizando nas redes sociais, com comentários inclusive em outros idiomas. “Será que sua filha vai ser assim no futuro?”, escreveu um internauta coreano, marcando um amigo.

“Aqui também é assim. Agora que tá grande, com 10 anos, não deixa o pai nem sair sem camisa”, disse outra, brasileira.

