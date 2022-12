Vídeo impressiona ao mostrar ultrapassagem perigosa de veículo em rua tranquila e o que era de se esperar acaba acontecendo; assista

Um vídeo impressionante de um motorista fazendo uma ultrapassagem perigosa em uma rua tranquila foi compartilhado nas redes sociais recentemente.

O vídeo, filmado com a câmera de uma van e compartilhado no TikTok por @victor_immz capturou o momento, de acordo com informações do site The Sun.

O vídeo foi filmado em Birmingham, no Reino Unido, e começa com um Ford Focus agindo impacientemente atrás de outro carro.

Apesar de a estrada ser um trajeto tranquilo, o motorista do Focus perde a paciência e faz uma ultrapassagem em alta velocidade.

Em seguida, ele ruge na estrada, mas logo depois, fica claro que o motorista do Focus não estava prestando atenção.

O Ford se envolveu em um grave acidente, provavelmente devido ao fato de estar chovendo e a estrada estar encharcada.

Pelo menos três carros se envolveram no acidente causado pelo Ford.

A pessoa que filmou tudo é um entregador da rede ASDA, que confirmou que um motorista ficou ferido.

O registro viralizou recentemente e causou indignação pelas ações do motorista do Ford.

Um deles disse: “O karma não perdoa ninguém, isso é o que acontece quando as pessoas estão impacientes.”

Ainda de acordo com as informações, outro disse: “Isso é inacreditável. Quero dizer que ele conseguiu o que esperava, mas os outros carros são vítimas”. Confira o vídeo:

Texto com informações do site The Sun