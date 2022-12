O Hexa vem! Família que tem 15 pessoas com seis dedos mostra torcida pelo Brasil na Copa do Mundo

Família que tem 15 pessoas com seis dedos torce pelo hexa do Brasil na Copa do Mundo (Reprodução/Marilia Marques/G1)

Uma família que mora em Águas Claras, no Entorno do Distrito Federal, faz sucesso por conta de uma condição genética que já os acompanha há quatro gerações. Se trata da polidactlia, que faz com que 15 integrantes tenham seis dedos em cada uma das mãos. Conhecidos como “Família Six”, eles representam o sonho do Brasil ganhar o hexacampeonato na Copa do Mundo do Catar.

Segundo reportagem do site G1, eles costumam se reunir para assistir aos jogos desde 2002, quando a Seleção Brasileira conquistou o penta. Desde então, eles aguardam ansiosos pelo hexa.

“Na próxima [copa], vocês vão ter que encontrar alguém com sete dedos”, disse Maria Morena, estudante que tem seis dedos.

Em 2014, quando o Brasil participava do mundial em casa, a “Família Six” já tinha ficado famosa, exatamente pela expectativa pela sexta vitória. Alguns integrantes também têm seis dedos nos pés.

Estudo na Alemanha

Em 2015, dois integrantes da família foram para a Alemanha para participar de um estudo sobre como o cérebro aciona o sexto dedo. “Eles queriam saber sobre isso para poderem fazer próteses melhores”, afirma a administradora Silvia Santos da Silva ao G1.

Na ocasião, foram realizados testes de força e feitos vários questionários. Depois, o resultado foi divulgado na revista científica “Nature” e destacou que a polidactilia é controlada por mais músculos e nervos do que as mãos normais de cinco dedos.

Baiano Josevaldo Almeira Tomé, de 45 anos, virou alvo de empresas para propagandas por ter nascido com seis dedos (Reprodução/Arquivo pessoal)

Baiano de seis dedos

O baiano Josevaldo Almeira Tomé, de 45 anos, que também tem seis dedos em cada mão, é disputado como garoto-propaganda de duas grandes empresas. Apesar da mesma condição, ele não é parente da família do Distrito Federal.

Segundo reportagem do site UOL, o morador de Conceição do Coité, que é considerado um torcedor símbolo da seleção brasileira diz que recebeu propostas do McDonald’s e da Antártica. No entanto, por enquanto, ele ainda analisa com quem vai fechar contrato.

