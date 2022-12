Noiva troca de madrinha depois que a melhor amiga ‘não ajudou o suficiente’

Uma madrinha foi “removida de seu posto” depois que a noiva considerou que ela “não fez o bastante pelo casamento”, no entanto, segundo relato, ela passou grande parte do tempo hospitalizada sem poder ajudar a amiga.

Conforme a publicação do The Mirror, o caso foi compartilhado no Reddit por uma funcionária de uma loja de roupas para noivas e madrinhas.

Contando a história, ela revela que a noiva decidiu “demitir” a madrinha por considerar a ajuda dela insuficiente. Acontece que a mulher em questão estava hospitalizada durante o período e incapacitada de auxiliar a noiva durante o planejamento da celebração.

“Trabalho em uma loja de artigos para noivas e sempre podemos comentar, de forma sigilosa, sobre nossos clientes. Geralmente falamos sobre os clientes que amamos, mas também existem aqueles que detestamos”, conta a mulher antes de relatar o caso presenciado por ela.

A madrinha foi removida de suas funções

Segundo relato da funcionária, é mais provável que eles se lembrem dos bons clientes do que dos casos ruins, mas um caso em particular chamou atenção de todos.

“Uma noiva ‘demitiu’ sua amiga do posto de madrinha por considerar que ela não estava fazendo o suficiente pelo casamento. Ela precisou passar algumas semanas internada com uma grave doença e não conseguiu ajudar com o casamento”.

Leia também: Noivo compra briga com seu irmão após insistir em ter um ‘casamento sem filhos’

“Nosso gerente foi incrível e a reembolsou pelo vestido, mesmo não sendo a ação padrão. Eu não consigo imaginar o nível de egoísmo que atinge uma pessoa para fazer isso com outra, ainda mais com alguém a quem chama de melhor amigo”, finalizou a mulher.

Para os usuários do Reddit, a decisão da noiva foi completamente chocante. “Ela definitivamente não é uma boa amiga e espero que essa pessoa não continue sendo amiga dela”.

“A atitude do seu gerente foi adorável. Espero que ela se sinta melhor e que veja como a amiga é tóxica”, comentou outra.