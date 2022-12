Mulher é criticada por tentar proibir a construção de um lago na casa vizinha

Uma mulher foi extremamente criticada depois de tentar impedir seus vizinhos ao descobrir que eles se candidataram para abrigar, em seu jardim, um lago de revitalização da vida selvagem.

Conforme publicado pelo The Mirror, a mulher contou sua história no fórum online Mumsnet, onde outras pessoas conseguiram opinar sobre o tema. Segundo ela, o vizinho estava solicitando permissão legal para replanejar o espaço de sua casa, incluindo a adição de um lago de vida selvagem na área do jardim.

“Temos novos vizinhos que tem um grande terreno nos fundos da nossa casa. Eles estão solicitando permissão para modificar a estrutura do terreno e colocar uma nova casa, um pomar e uma horta.”

“O que eu acho ok. Mas a planta também mostra um lago para revitalização de vida selvagem que fica a três metros do limite do jardim dos fundos da minha casa e a apenas 20 metros da minha cozinha!”

Ela decidiu se opor

Explicando seus motivos para ser contra a adição do lago na propriedade dos vizinhos, a mulher revela que tem planos para trazer seus pais para morar em uma casa anexada em seu terreno.

“Queremos fazer um anexo em casa para abrigar meus pais idosos, e isso faria com que a casa deles ficasse perto do lago”, explica.

“Estou pensando em me opor a isso! Se eles não souberem manter adequadamente o local podemos acabar com um poço infestado de ratos e insetos! Todas as casas da região seriam afetadas com isso”, finaliza.

Para os usuários da plataforma, ela está exagerando e deveria reconsiderar sua postura: “Acho que você está indo além do racional. Lagos para revitalização de vida selvagem são adoráveis e dificilmente infestados. Seus pais vão se beneficiar com mais pássaros e animais agradáveis ao redor deles”.

“Seja grata por não ser um aterro sanitário ou um bloco de apartamentos barulhentos”, comentou outra pessoa.

“Pensei que você ia falar que tem filhos pequenos ou algo do tipo e estava preocupada com os limites de segurança. Mas sério que sua preocupação não é essa?”, finalizou outra pessoa.