Marido decide viajar com seus pais e irmãos e deixa esposa para trás

Após ser surpreendido pelos pais com uma viagem após o Natal, um homem pode ter conseguido sérios problemas com sua esposa. Segundo ele, os pais não pagaram para que ela se juntasse a família durante a viagem, causando um clima pesado entre todos.

Conforme relato do homem, feito no Reddit, seus pais decidiram presentear ele e seus dois irmãos, de 16 e 19 anos, com uma viagem com todas as despesas pagas. A ideia era que todos fossem viajar para esquiar em dezembro, partindo apenas 1 dia depois do Natal.

Na ocasião, a esposa do homem também foi convidada a se juntar à família, mas ela precisaria arcar com todas as suas despesas. “Nós temos uma vida financeira estável, mas por estar preto da viagem não conseguiríamos pagar sua ida. Uma viagem como essas sempre foi o meu sonho”.

“Minha família era muito pobre até que os negócios dos meus pais começaram a dar certo. Hoje eles têm uma vida confortável e podem pagar por certos luxos. Eles também poderiam pagar a passagem e estadia dela, mas eles sempre insistem em pagar apenas para mim”, conta o homem.

As coisas ficaram complicadas

Segundo relato, os pais do homem não acham justo pagar os gastos da esposa dele, mesmo quando eles a convidam para participar de alguma atividade.

“Eles acham certo pagar minha parte em uma conta de restaurante ou viagem, mas não pagam para ela. As coisas são assim desde antes do nosso casamento. Eu não peço a eles para pagarem minha parte, eles apenas o fazem porque ainda pagam para meus irmãos”.

“Minha esposa sempre se incomodou com isso, principalmente depois que nos casamos, então tentei limitar as viagens. Mas essa é uma oportunidade única e pensei que ela iria me apoiar o invés de ficar chateada e magoada. Ela quer ir, mas não temos dinheiro para isso agora”.

“Ela quer que eu tenha essa experiência, mas está triste por achar que foi propositalmente excluída. Sou errado em ir sem ela? Ainda tenho como cancelar, mas sei que meus pais ficarão arrasados”, explica o homem.

Para os usuários do Reddit, ele deve repensar seu relacionamento com os pais e com a esposa. “Você está ciente de que seus pais estão excluindo sua esposa de forma intencional e não entende o motivo dela estar chateada com isso?”, questionou uma pessoa.

“Minha sogra apenas me tolera e até mesmo ela não faria isso. Ou eles pagam por nós dois ou nós dois pagamos por nós mesmos”, comentou outra pessoa.

“Ou eles a consideram como parte da família, ou não. E acho que está claro qual foi a opção deles”, finalizou uma terceira.