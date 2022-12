Jesus mandou! Mulher tenta abrir porta de avião durante voo

Em um provável surto psicótico, uma mulher de 34 anos tentou abrir a porta do avião durante um voo entre Houston e Columbus, nos Estados unidos, no dia 26 de novembro.

A aeronave estava a 37 mil pés de altitude (11 mil metros) quando Elom Agbegninou, de 34 anos, se dirigiu à parte de trás do avião e começou a olhar para a porta da saída. A comissária pediu que ela usasse o banheiro e voltasse para sua cadeira. Ela então caminhou para a porta e tentou abri-la.

Um passageiro que ouviu a gritaria das comissárias correu para o local e ajudou a conter Elom, que reagiu violentamente e mordeu a coxa do passageiro. Após ser dominada e jogada no chão, passou a bater com a cabeça no piso do avião e a gritar: “Jesus me mandou voar para Ohio e para abrir a porta do avião”.”

Outros passageiros que correram para o fundo da aeronave também testemunharam o surto da mulher.

O avião foi obrigado a fazer uma aterrissagem de emergência no Arkansas para retirada da passageira e atendimento do rapaz que foi mordido e estava sangrando muito. Ele recebeu antibiótico e vacina contra hepatite no hospital local e depois foi liberado para seguir viagem..

Durante a investigação, a polícia descobriu um fato estranho sobre o incidente. Elom tinha saído de casa sem avisar o marido para onde iria, ela não tinha nenhuma viagem marcada ou passagem de avião comprada e também não carregava nenhuma bagagem quando embarcou.

As autoridades americanas disseram que a passageira teve um “ataque de ansiedade”, nada mais que isso.