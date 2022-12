Falcão vidente faz previsões para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2022

Uma aparição já tradicional durante as edições da Copa do Mundo é a de animais com a “habilidade de prever” o resultado dos jogos e apontar o time que será campeão da competição.

Se anteriormente o polvo Paul fazia a previsão dos resultados, na edição 2022 da Copa as previsões ficam por conta do Falcão Hur Hur. A ave, cujo dono é Masnad Ali al-Mohannadi, do Catar vem acertando alguns resultados com precisão e aponta até mesmo algumas surpresas para as oitavas de final.

Conforme publicado pela ESPN, a ave palpitou o resultado dos oito confrontos e, até o momento, vem mostrando uma boa taxa de acertos. Confira os palpites de Hur Hur:

Holanda x Estados Unidos: Holanda

Holanda Argentina x Austrália: Argentina

Argentina França x Polônia: França

França Inglaterra x Senegal: Senegal

Senegal Croácia x Japão: Croácia

Croácia Brasil x Coreia do Sul: Brasil

Brasil Espanha x Marrocos: Marrocos

Marrocos Portugal x Suíça: Suíça

Videntes afirmam que as chances do Hexa são altas!

Assim como Hur Hur, outros videntes fizeram suas previsões para a Copa do Mundo do Catar.

Entre nomes conhecidos, o vidente Michael Bruno, de 39 anos, famoso por aceitar os resultados das últimas três Copas, garantiu com base em suas análises, que a taça voltará para as mãos brasileiras.

Já Lene Sensitiva foi além e não somente cravou altas chances do Brasil sair vitorioso como também garantiu que Neymar deve brilhar em sua participação no torneio.

“A Seleção pode sim trazer o hexa. O time que o Tite convocou tem muita chance de levantar a taça”, afirma Lene antes de garantir: “Neymar vai fazer uma grande Copa do Mundo, vai marcar gols para o Brasil”.

Apesar das boas vibrações em relação à Copa, Lene também afirma que o mundo do futebol deve se preparar para uma grande perda: “Entre o final deste ano e de 2023, não durante a Copa, um atleta mundialmente conhecido vai partir em um grave acidente”.