Ela deixou um falso teste de gravidez em seu quarto para pegar a sogra no flagra

Uma mulher está passando por situações delicadas envolvendo seu marido e a mãe dele. Segundo relato, feito no Reddit, ela tinha grandes desconfianças de que a sogra estava mexendo em suas coisas sem autorização. As suspeitas foram confirmadas de forma inusitada.

Publicando sua história de forma anônima, a mulher revela que começou a notar pequenas alterações em seu quarto como itens de decoração trocados de lugar, móveis reorganizados e alguns outros detalhes.

“No começo eu achei que estava ficando doida porque meu marido é o único que tem acesso ao quarto e ele nem sequer pensa em mexer nas minhas coisas. Depois pensei que poderia ser a mãe dele, que mora conosco há 1 mês”.

Desconfiada, ela tentou instalar uma câmera no quarto para pegar a sogra em flagrante, mas o marido foi firme ao dizer que a mãe dele “nunca faria uma coisa dessas”. Neste momento, ela decidiu por um plano inusitado.

Ela conseguiu comprovar as ações da sogra

Traçando um plano para conseguir comprovar as ações de sua sogra, a mulher decidiu optar por comprar um falso teste positivo de gravidez e colocá-lo na lata de lixo do quarto, a qual deixou ao lado de seu armário.

“Quando cheguei do trabalho no dia seguinte eu recebi diversas ligações e mensagens me parabenizando pela gravidez. Meu marido veio todo nervoso me perguntar desde quando eu estava grávida e porque não contei para ele”.

“Perguntei como ele sabia e ele disse que a mãe encontrou o teste positivo na lata de lixo do nosso quarto. Eu perguntei se a resposta dele era o bastante para confirmar o fato de que ela estava mexendo em nossas coisas e após um ‘breve momento de clareza’, disse que precisávamos nos concentrar no ‘problema maior’”, conta a mulher.

“Foi então que revelei que o teste era falso e que fiz isso para confirmar minhas suspeitas. Ele não ficou convencido e me fez fazer um novo teste além de me acusar de partir o coração da mãe dele. Agora toda família dele está me chamando de mentirosa e manipuladora, eu agi errado?”.

Em pouco tempo, usuários do Reddit saíram em defesa da mulher e afirmaram que a atitude dela não foi errada, mas sinalizaram problemas sérios envolvendo seu marido e sua sogra.

“Consiga uma fechadura com chave ou uma outra casa para sua sogra. Além disso, se a gravidez fosse real ela também não tinha direito de anunciar isso para todos! São diversos sinais de alerta e alguém precisa ir”, comentou uma pessoa.

“Tanto sua sogra quanto seu marido precisam ir. Eles que agiram de forma controladora te forçando a fazer um teste para confirmar que o anterior era falso”, apontou outra.

“Diga ao seu marido que além de mexer em suas coisas ela também contou seus segredos para todos sem sua autorização. Diga também que você tinha outros planos para flagrar sua sogra, mas que optou pelo mais inofensivo e pergunte a opinião dele”, finalizou uma terceira.