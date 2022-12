Homem é levado para o hospital com forte dores no abdômen e médicos descobrem ‘tesouro’ em sua barriga Imagem: reprodução Meganotícias/Crónica

Após apresentar forte dores de cabeça e no estômago, a família de um rapaz de 32 anos resolveu levá-lo para a emergência e se assustaram com o diagnóstico dado pelo médico.

O paciente indiano disse que “sentia o estômago mais inchado do que o normal”. Para avaliar o caso, o homem realizou uma série de exames e estudos.

Conforme texto do Meganotícias, após uma radiografia no Hospital Hangal Sri Kumareshwa, foi detectado que o paciente possuía centenas de moedas dentro de seu estômago.

Como as moedas foram parar ali?

Ao todo foram contadas 187 moedas no organismo do indiano, com o peso aproximado de 1 quilo e meio.

O médico Dr. Kalaburgi explicou que o indivíduo passou por ‘problemas psiquiátricos’ e começou a ingerir as moedas em um período de dois a três meses.

Como foi feito a retirada?

Após a realização de exames, como radiografia e endoscopia e a confirmação dos objetos no estômago, o médico responsável solicitou a operação, pois o estômago estava muito dilatado e com várias moedas presas em lugares diferentes.

“Após a operação, [o paciente foi tratado] de um quadro de desidratação e outros problemas menores. O paciente está estável e fala a partir de agora”, disse o especialista.

Uma imagem mostrando as moedas retiradas viralizou nas redes sociais. Veja a foto a seguir:

Jovem junta moedas para tentar ver a Copa

Falando em moedas, um jovem tentou economizar algumas moedas para viajar ao Catar, afim de assistir a Copa do Mundo de 2022. Mesmo juntando dinheiro por dois anos, Jorge Aguilar conseguiu juntar 32 mil pesos mexicanos (cerca de 8 mil e 600 reais na cotação do dia 4 de dezembro às 13h). Contudo, o valor não foi suficiente para a viagem.

Mesmo com as expectativas frustradas, ele recebeu elogios de usuários do TikTok, rede na qual ele compartilhou o vídeo contando as moedas, que parabenizavam pela iniciativa. “Poupar é para um sonho e é isso que importa”, escreveu uma das pessoas.