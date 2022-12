Homem decide fazer uma tatuagem para responder as perguntas feitas pela mãe

Um homem afirmou ter deixado sua mãe furiosa ao mostrar para ela sua mais nova tatuagem. Segundo ele, a ideia é utilizar a tatuagem como resposta sempre que sua mãe fizer uma “pergunta sem noção”.

Conforme publicado pelo The Mirror, o caso foi relatado no Reddit onde o homem decidiu contar a história de sua tatuagem e esclarecer os usos que faz dela.

Segundo conta o homem, sua mãe tem o hábito de fazer perguntas consideradas “sem noção” por ele. Cansado de responder sempre a mesma coisa, ele decidiu tatuar a fazer “não sei” em seu braço, e sempre aponta para ela quando a mãe faz alguma pergunta.

“Tenho diversas tatuagens, é algo que eu gosto muito, mas minha mãe detesta. Apesar disso, eu a amo e ela me ama. No entanto, minha mãe tem uma mania irritante de fazer perguntas para as quais não tenho, e nem sei como, saber a resposta”.

“Por exemplo, no casamento do meu primo, que não vejo há 7 anos, ela me perguntou como ele e sua noiva se conheceram, mas eu só soube do casamento porque ela me falou. Quando meu filho de 12 anos passou a noite na casa de um amigo, ela veio querer saber onde os pais do amigo dele estudaram”, explica o homem.

Ele decidiu tatuar a resposta

Ao que tudo indica, a mãe do homem ainda tem um extenso repertório de perguntas “sem noção” que estão prontas para deixá-lo irritado.

“Eu disse a ela que se ela continuasse me fazendo essas perguntas eu tatuaria ‘não sei’ no meu braço. Recentemente ela me perguntou sobre o número do sapato do meu cunhado, então eu tatuei a frase”.

“Quando ela viu o curativo, ela começou a se benzer e perguntou com o que eu contaminei meu corpo, e quando eu mostrei a frase ela se mostrou extremamente irritada”, conta o homem.

Leia também: Mãe proíbe a sogra de visitar sua filha após saber que ela xingou a criança

“Estava cansado de dizer para ela parar de me perguntar coisas das quais eu não tenho como saber. Ela diz que é uma forma de puxar conversa, mas ainda assim eu recebi uma ligação do meu pai falando que eu exagerei”.

Para os usuários do Reddit, nem sempre a piada vale a pena. “Foi difícil para sua mãe e ela vai demorar para te perdoar. Mas minha mãe faz o mesmo e sei o quanto é incômodo”.

“O corpo é seu e você faz o que quiser com ele, mas os motivos que o levaram a fazer a tatuagem foram o real problema. Você sabia que sua mãe ia ficar magoada”, comentou outra pessoa.