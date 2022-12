Furioso com o choro do bebê, pai desiste de cuidar da filha para jogar videogame

Uma mãe de primeira viagem está passando por uma situação complicada envolvendo seu marido. Segundo ela, sempre que a filha do casal chora o homem a deixa de lado para jogar videogame.

Conforme publicado pelo The Mirror, a mãe foi ao Reddit para compartilhar sua história e pedir ajuda e conselhos aos demais usuários da plataforma.

Segundo seu relato, o marido costuma se enfurecer facilmente sempre que a filha do casal, que tem duas semanas, começa a chorar. Diante do choro da criança ele a entrega para a mãe e sai para jogar videogame.

Além disso, ela fica responsável por acordar durante todas as noites e manhãs com o bebê já que o companheiro reclama sobre sua necessidade de ter boas noites de sono.

“Nossa filha é muito exigente e chora praticamente todo o tempo. Meu marido ajudou na primeira semana, em que teve licença no trabalho, mas agora que está de volta ele não consegue lidar com o choro da nossa filha”.

Ela não sabe o que fazer

Cansada, a mulher conta que o marido perde a paciência muito rapidamente diante do choro da filha.

“Ele a segura por um ou dois minutos e depois fica tão frustrado com o choro que a devolve para mim e sai furioso. Geralmente ele sobe para jogar videogame, mas hoje ele realmente saiu de casa e não me disse para onde foi”, conta.

“Meu marido chegou a perguntar se eu sinto falta da vida antes da nossa filha e isso me fez sentir como se ele estivesse arrependido de tê-la. Estou com medo do que pode acontecer com o nosso relacionamento”.

“Posso cuidar de um bebê chorando, mas um bebê chorando e um marido irritado e com pavio curto, é demais. Por favor, alguém me diga que vai ficar mais fácil”, finaliza a mãe.

Em pouco tempo, a mulher recebeu apoio de diversas pessoas: “Eu já passei por isso e sinto muito por você. Tente ser compreensiva consigo mesma e com seu marido, é um momento difícil para todos”.

“Vai ficar tudo bem! As coisas vão melhorar conforme sua filha cresce. É um tempo preciso em que tudo é novo, mas vai ficar tudo bem”, finalizou outra.