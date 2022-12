‘Minha colega de apartamento se recusa a tomar banho, então a expulsei de casa’

Uma estudante universitária está passando por problemas envolvendo a higiene de sua colega de apartamento. Segundo relato feito no Reddit, ela chegou a pedir a expulsão da jovem por conta do cheiro deixado por ela no local.

Conforme publicado pelo The Mirror, as duas jovens, de 23 e 18 anos respectivamente, são universitárias e passaram a morar juntas em um apartamento alugado.

“Ela se mudou há 4 meses e eu não aguento mais morar com ela! Não consigo aguentar o cheiro, eu fico realmente enjoada”, explica a mulher mais velha.

“Tentei conversar com ela sobre isso, mas ela me ignora e diz que vai tomar banho. Só que isso nunca acontece! Semana passada eu disse que não suporto o cheiro dela e o cheiro que ficou no apartamento por causa dela, então ou ela tomava banho ou eu ia pedir para ela ser despejada”.

Ela continuou sem tomar banho

Continuando seu relato, a mulher explica que mesmo após diversas conversas a situação entre elas não melhorou, o que a fez entrar em contato com o proprietário do apartamento e pedir a expulsão de sua colega.

“Eu liguei para o proprietário e ele veio até aqui. No segundo em que entrou eu percebi que ele estava tentando não vomitar. Ele então ligou para ela e disse que ela tem 30 dias para se mudar ou será removida à força”.

“Ela ficou furiosa e não para de me xingar. Não acho que agi de forma errada, mas me disseram que fui imprudente por fazer isso no fim do ano e que eu deveria considerar que ela está no primeiro ano de faculdade e poderá ter problemas com isso”, conta a jovem.

Para os usuários do Reddit, ela agiu corretamente. “Você agiu da forma correta. Se ela cheira tão mal que o apartamento está fedendo, então isso não é normal. Você tentou conversar com ela, mas não adiantou”.

“Também tive uma colega de apartamento que tinha um cheiro bem enjoativo em seu quarto. Era um perfume extremamente doce e que impregnava todo o imóvel”, conta outra pessoa.