Copa do Mundo: Torcedores mexicanos se disfarçam de sheiks e assustam argentinos

Mexicanos pregam peça em torcedores argentinos na Copa do Mundo (Foto: Reprodução/TikTok)

A Copa do Mundo é um evento que vai muito além dos jogos, então não é de se estranhar quando a bagunça que as torcidas fazem fora de campo: argentinos e mexicanos protagonizaram um momento recentemente que está viralizando nas redes sociais.

Proibidos de beber bebidas alcoólicas pelas autoridades catarianas, as torcidas têm se virado como pode para manter o clima de festa durante o mundial de seleções.

No caso do viral em questão, alguns mexicanos resolveram pregar uma peça nos torcedores argentinos. Quem descumpre a regra da proibição de álcool pode acabar sendo preso - e isso foi um prato cheio para a criatividade dos norte-americanos em cima dos sul-americanos (via Publimetro Argentina).

Os “malandros” resolveram se fantasiar de sheiks e abordar quem estivesse vestindo a camisa da Albiceleste, dizendo que é proibido pisar nas estruturas de concreto da cidade. Assustados, eles demoram a perceber que não são nativos do Catar, mas sim vizinhos latinoamericanos.

“Sou argentino, mas como eu ri pra caramba”, comentou um internauta. “Fiquei com medo mesmo”, disse outro. “O México é o amigo engraçado”, riu um terceiro. Confira:

A pegadinha já tem mais de 20 milhões de visualizações. Os vídeos estão viralizando, principalmente, no TikTok, sendo protagonizados pelo torcedor mexicano Alfonso Perez Figueroa.

Ele ainda postou outros momentos - como quando resolveu dizer que os argentinos não poderiam ser tiradas. Eles só perceberam a piada quando o torcedor emendou: “só mexicanos”.

Copa do Mundo: Moradores do Catar, brasileiro e argentina têm filho e “disputam” torcida

Rivalidade entre Brasil e Argentina? Nem no futebol, não para o casal formado pelo brasileiro Matheus Peres e pela argentina Florencia Segria Peres.

O casal mora no Catar, país-sede da atual edição da Copa do Mundo. Juntos, eles têm um filho, Theo Peres, que “sente a vibração” do campeonato, segundo o pai - veja a história completa aqui.

