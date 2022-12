Após a foto do filho ser usada sem autorização por tatuador, mãe pede a remoção da tatuagem

Uma criança negra teve uma foto de seu rosto utilizada sem autorização por um tatuador, participante de uma competição de tatuagens durante o evento “Tattoo Week”. Após notar que a imagem de seu filho foi utilizada sem consentimento e divulgada na internet, a mãe do menino agora busca identificar a pessoa que foi tatuada.

Conforme notícia publicada pelo G1, Daniele de Oliveira Catanhede, conhecida como Preta Lagbara, busca identificar o homem tatuado para solicitar que a tatuagem seja removida.

“Não me disseram quem é. Não disseram nada. Ele pode tatuar a cara do meu filho, mas eu não posso saber quem é? É importante saber a identidade para podermos conversar. Quero que ele remova a imagem, cubra ela. Não posso aceitar que um desconhecido fique com a cara do meu filho na pele”, afirma a mãe.

Entenda o caso

Recentemente o caso ganhou as redes sociais depois que Preta denunciou o tatuador responsável pela tatuagem, Neto Coutinho, que foi premiado durante a “Tattoo Week” pelo trabalho realizado ao reproduzir a foto da criança.

“Fiquei muito assustada. Ele não teve cuidado de saber sobre meu filho. Uma mãe nem ser consultada para saber se podia tatuar na pele de uma pessoa a foto do filho dela? Isso não existe! É um absurdo. Imediatamente entrei em contato com o tatuador. Comentei na foto publicada por ele e pedi contato. Ele não me respondeu por um bom tempo”, relata Preta.

A mãe ainda afirma que na rede social onde a foto foi publicada existe o contato do fotógrafo, sendo que o tatuador poderia ter entrado em contato com ele para pedir autorização referente ao uso da imagem.

Após a denúncia, Neto pediu desculpas públicas para a família e se disponibilizou para resolver a situação de forma pacífica. Um comunicado foi publicado em suas redes sociais por meio do qual seu advogado afirma já estar em contato com a mãe da criança e com o fotógrafo.